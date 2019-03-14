Кубок Америки-2020 может пройти в Аргентине и Колумбии. От варианта с Австралией и США отказались

КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) может провести Кубок Америки 2020 года в Аргентине и Колумбии. Об этом сообщает Globesporte.

Сегодня прошла встреча представителей КОНМЕБОЛ, они заверили издание, что турнир пройдет в Южной Америке. Ранее конфедерация рассматривала варианты с Австралией и США, но отказалась от них.

Формат турнира: