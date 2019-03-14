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    Кубок Америки-2020 может пройти в Аргентине и Колумбии. От варианта с Австралией и США отказались

    КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) может провести Кубок Америки 2020 года в Аргентине и Колумбии. Об этом сообщает Globesporte.

    Сегодня прошла встреча представителей КОНМЕБОЛ, они заверили издание, что турнир пройдет в Южной Америке. Ранее конфедерация рассматривала варианты с Австралией и США, но отказалась от них.

    Формат турнира:

    • Две группы по шесть команд;
    • Четыре лучшие команды выходят в четвертьфинал;
    • Все матчи плей-офф пройдут в одной из принимающих стран.

    Источник: Globesporte

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    14.03.2019 00:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4467

      KLIM777 14 марта, 03:35

      причем тут австралия и сша, если кубок юж америки?

      это дегенератами надо быть, чтобы где-то в другом месте проводить, когда сотни тысяч ждут свои сборные

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