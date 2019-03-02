Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. ЦСКА проиграл «Арсеналу», Азмун забил «Уралу»

    Акинфеев пропустил оба гола от «Арсенала» между ног. Отставание ЦСКА от «Зенита» – 7 очков.

    «Зенит» начал весеннюю часть сезона с победы над «Уралом». Азмун забил единственный гол.

    «Локомотив» и «Крылья Советов» забили четыре гола, в матче два удаления.

    «Тоттенхэм» и «Арсенал» сыграли вничью, Льорис взял пенальти Обамеянга в добавленное время.

    «Рубин» обыграл «Ахмат», забив в добавленное время.

    После матча с «Уралом» безголевая серия Дзюбы составила 918 минут.

    Денисов получил вторую желтую карточку в игре с «Крыльями Советов». Судья мог спутать его с Игнатьевым.

    Санчес травмировался в матче с «Саутгемптоном» и покинул поле.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2019 22:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 марта 2019, 09:53

      Азмун - иранский Месси.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 3 марта 2019, 00:48

      Гончар опять профукал,а Лёня с 0-1 отыгрался и крупно победил "НАК"-4-1.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11