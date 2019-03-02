Главные новости дня. ЦСКА проиграл «Арсеналу», Азмун забил «Уралу»

Акинфеев пропустил оба гола от «Арсенала» между ног. Отставание ЦСКА от «Зенита» – 7 очков.

«Зенит» начал весеннюю часть сезона с победы над «Уралом». Азмун забил единственный гол.

«Локомотив» и «Крылья Советов» забили четыре гола, в матче два удаления.

«Тоттенхэм» и «Арсенал» сыграли вничью, Льорис взял пенальти Обамеянга в добавленное время.

«Рубин» обыграл «Ахмат», забив в добавленное время.

После матча с «Уралом» безголевая серия Дзюбы составила 918 минут.

Денисов получил вторую желтую карточку в игре с «Крыльями Советов». Судья мог спутать его с Игнатьевым.

Санчес травмировался в матче с «Саутгемптоном» и покинул поле.