РПЛ. «Рубин» обыграл «Ахмат», забив в добавленное время

«Рубин» дома обыграл «Ахмат» в матче 18-го тура РПЛ – 1:0.

Казанский клуб с 28 очками остался на шестом месте в таблице, «Ахмат» с 23 очками идет восьмым.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сагитов, 90+5.

«Рубин»: Бабурин, Цаллагов, Камболов, Гранат, Сорокин, Устинов, Подберезкин (Башкиров, 77), Коновалов, Могилевец, Полоз (Байрамян, 69), Бухаров (Сагитов, 82).

«Ахмат»: Городов, Мохаммади, Семенов, Швец, Плиев, Уциев, Лима, Шиманьски, Иванов, Раванелли, Балай (Мбенг, 90).

Предупреждения: Камболов, 62; Коновалов, 68 – Уциев, 43; Шинмаьски, 77.

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