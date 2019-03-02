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    РПЛ. «Рубин» обыграл «Ахмат», забив в добавленное время

    «Рубин» дома обыграл «Ахмат» в матче 18-го тура РПЛ – 1:0.

    Казанский клуб с 28 очками остался на шестом месте в таблице, «Ахмат» с 23 очками идет восьмым.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сагитов, 90+5.

    «Рубин»: Бабурин, Цаллагов, Камболов, Гранат, Сорокин, Устинов, Подберезкин (Башкиров, 77), Коновалов, Могилевец, Полоз (Байрамян, 69), Бухаров (Сагитов, 82).

    «Ахмат»: Городов, Мохаммади, Семенов, Швец, Плиев, Уциев, Лима, Шиманьски, Иванов, Раванелли, Балай (Мбенг, 90).

    Предупреждения: Камболов, 62; Коновалов, 68 – Уциев, 43; Шинмаьски, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2019 20:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 11:44

      Рубин с победой! Она им нужна была больше.

      2
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 3 марта 2019, 01:51

      Рубинщиков с попыхтетьной победой, ахматхаджинцам чуток не повезло.

      0
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 2 марта 2019, 23:58

      Ну как же так... В концовке доминировал Ахмат и пропустил на последних секундах... Очень обидный проигрыш но все еще впереди.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 2 марта 2019, 22:29

      Удивительно ! У Бердыева , даже слабый вратарь Бабурин играет на ноль !

      3
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      Рейтинг: +728

      GammiD 2 марта 2019, 22:27

      Концовка огонь. Я аж проснулся!

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 2 марта 2019, 21:34

      Рубин столько пропускал на последних секундах, лишался очей.-теперь обраточка. Поздравляю с победой..

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 марта 2019, 21:26

      От автобусов -- хорошей игры не дождёшься !

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 21:05

      Понравилась только концовка матча, когда команды забегали и были моменты для взятия ворот. А так мало интересный футбол с пустыми трибунами.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Рубик Докоян 2 марта 2019, 23:23

      Не зря же этот матч показал МатчТВ. У них политика - показываем бесплатно самые скучные игры.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Grey33 3 марта 2019, 08:23

      Увы, они эту политику ведут весь сезон. Матчи, на которые публика не ходит транслировать по общедоступному ТВ, а центральные матчи тура часто не показывают. Но хоть сегодня посмотрим Спартак-Краснодар.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2019, 20:59

      ужасная картинка и это наш футбол и за это я должен платить да за такой футбол игроки должны сами платить бабки чтобы на них приходили смотреть

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