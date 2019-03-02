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    После матча с «Уралом» безголевая серия Дзюбы составила 918 минут

    «Зенит» на выезде обыграл «Урал» в матче 18 тура чемпионата России.

    Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе гостей и был заменен Антоном Заболотоным на 73-й минуте встречи.

    30-летний Дзюба не забил в 11-м матче подряд, включая игры Лиги Европы и сборной России. Его безголевая серия составила 918 минут.

    • Последний раз Дзюба забивал в октябре – в ворота «Бордо» (2:1) в 3-м туре групповой стадии ЛЕ.
    • В 25 играх текущего сезона на его счету 10 голов и 8 ассистов.

    Источник: Бомбардир

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    02.03.2019 13:41
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 2 марта 2019, 18:16

      Если бы Дзюба был так плох, как считают многие из ниже написавших, то его бы никто не выпускал в основе. Он и сейчас, в своем не боевом состоянии, очень полезен на поле

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 марта 2019, 16:17

      теперь их двое болтный и дзю а значит больше дров будет с этих манекен

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 марта 2019, 15:01

      Как бы дзюба не старался но увы Артём не тянет уже на уровень зенита и лиги чемпионов

      1
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Tajik-za Zenit 2 марта 2019, 15:12

      Но ведь уровень Зенита и уровень ЛЧ - совершенно разные вещи. Правда?

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 марта 2019, 14:55

      Кто-нибудь мне объяснит, почему так восхищаются игрой Дзюбы комментаторы Матч ТВ и оправдывают его промахи с 2-х метров? Он же ни один в один обыграть не может, ни убежать, ни пробить с линии штрафной! он исполняет только функции стенки и СТОЯЧЕГО столба, обмотанного колючей проволокой (хватание руками это его конек мастерства)! создается такое впечатление, что он доплачивает СМИ за свою рекламу!

      4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 марта 2019, 14:55

      Да хватит вам травить Дзюбу! Бог даст, через три года кто-нибудь заболеет, кто-нибудь сломается, и снова в сборную позовут Артёмку! А он станет ладошкой прикрывать пустую голову и отдавать честь. Что тогда запоёте?

      1
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan 2 марта 2019, 14:49

      Посчитайте за это время количество голевых и предголевых передач

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Kollljan 2 марта 2019, 15:14

      И умножьте на количество интервью и околофутбольных мероприятий.)))

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 2 марта 2019, 14:43

      пусть здаст значёк змс .сдулся

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 марта 2019, 14:38

      сейчас появился человек, который нацелен на отличную игру , а не на треп

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 2 марта 2019, 14:13

      Зато капитан сборной, а Чалов, Игнатьев и Сулейманов и не рассматриваются в сборную

      4
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > Skull_Boy 2 марта 2019, 14:44

      какой капитан такая и сборная деревянная

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2019, 14:05

      он переходит в биатлон у него уже и лыжи есть

      1
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