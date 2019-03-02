После матча с «Уралом» безголевая серия Дзюбы составила 918 минут

«Зенит» на выезде обыграл «Урал» в матче 18 тура чемпионата России.

Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе гостей и был заменен Антоном Заболотоным на 73-й минуте встречи.

30-летний Дзюба не забил в 11-м матче подряд, включая игры Лиги Европы и сборной России. Его безголевая серия составила 918 минут.