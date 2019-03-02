После матча с «Уралом» безголевая серия Дзюбы составила 918 минут

Если бы Дзюба был так плох, как считают многие из ниже написавших, то его бы никто не выпускал в основе. Он и сейчас, в своем не боевом состоянии, очень полезен на поле
«Зенит» на выезде обыграл «Урал» в матче 18 тура чемпионата России.
Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе гостей и был заменен Антоном Заболотоным на 73-й минуте встречи.
30-летний Дзюба не забил в 11-м матче подряд, включая игры Лиги Европы и сборной России. Его безголевая серия составила 918 минут.
- Последний раз Дзюба забивал в октябре – в ворота «Бордо» (2:1) в 3-м туре групповой стадии ЛЕ.
- В 25 играх текущего сезона на его счету 10 голов и 8 ассистов.