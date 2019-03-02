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    АПЛ. «Тоттенхэм» и «Арсенал» сыграли вничью, Льорис взял пенальти Обамеянга в добавленное время

    Матч 29 тура чемпионата Англии «Тоттенхэм»«Арсенал» закончился со счетом 1:1.

    На 16-й минуте счет открыл полузащитник Аарон Рэмзи. Гол стал для него последним в дерби Северного Лондона перед переходом в «Ювентус», который состоится в июле.

    На 74-й минуте нападающий Гарри Кейн сравнял счет с пенальти. В добавленное время минуте вратарь Уго Льорис отразил удар форварда Пьера-Эмерика Обамеянга с одиннадцатиметровой отметки.

    Команды Маурисио Покеттино и Унаи Эмери сохранили третье и четвертое места соответственно.

    Англия. Премьер-лига. 29 тур

    Тоттенхэм – Арсенал – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рэмзи, 16; 1:1 – Кейн, 74.

    Незабитые пенальти: нет – Обамеянг, 90+1.

    Удаления: нет – Торрейра, 90+5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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    02.03.2019 17:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 11:06

      Тоттенхэм начал буксовать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 2 марта 2019, 18:02

      Ничейка в пользу МЮ

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 17:42

      Пробил бы пенальти Рэмзи и сделал дубль...

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero > Рубик Докоян 2 марта 2019, 18:04

      Тренер наверное назначает того кто бьёт.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > portero 2 марта 2019, 19:29

      Скорей всего, но там не один штатный пенальтист и порой игроки сами на поле решают кому бить. Кто-то чувствует уверенность, а кто-то в этом не уверен, не так психологически устойчив.

      2
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      Рейтинг: +421

      LMI 2 марта 2019, 17:31

      Сучий курятник, но и Обама не меньшая падла - все испоганил

      0
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