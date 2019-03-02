АПЛ. «Тоттенхэм» и «Арсенал» сыграли вничью, Льорис взял пенальти Обамеянга в добавленное время

Матч 29 тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Арсенал» закончился со счетом 1:1.

На 16-й минуте счет открыл полузащитник Аарон Рэмзи. Гол стал для него последним в дерби Северного Лондона перед переходом в «Ювентус», который состоится в июле.

На 74-й минуте нападающий Гарри Кейн сравнял счет с пенальти. В добавленное время минуте вратарь Уго Льорис отразил удар форварда Пьера-Эмерика Обамеянга с одиннадцатиметровой отметки.

Команды Маурисио Покеттино и Унаи Эмери сохранили третье и четвертое места соответственно.

Англия. Премьер-лига. 29 тур

Тоттенхэм – Арсенал – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рэмзи, 16; 1:1 – Кейн, 74.

Незабитые пенальти: нет – Обамеянг, 90+1.

Удаления: нет – Торрейра, 90+5.

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