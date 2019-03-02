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    Денисов получил вторую желтую карточку в игре с «Крыльями Советов». Судья мог спутать его с Игнатьевым

    «Локомотив» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в 18 туре чемпионата России.

    На 73-й минуте полузащитник хозяев Игорь Денисов получил вторую желтую карточку. Защитник Владислав Игнатьев пытался доказать арбитру Владиславу Безбородову, что правила нарушил он, а не Денисов.

    Безбородов также удалил защитника гостей Агустина Рохеля, получившего карточки на 55-й и 56-й минутах.

    • Команда Юрия Семина по итогам встречи набрала 29 очков и вышла на четвертое место в турнирной таблице, опередив «Спартак».
    • Следующий соперник действующего чемпиона России – «Рубин». Команды встретятся в рамках Кубка России.

    Источник: Бомбардир

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    02.03.2019 18:49
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