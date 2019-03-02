Денисов получил вторую желтую карточку в игре с «Крыльями Советов». Судья мог спутать его с Игнатьевым

НУ И..?
«Локомотив» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в 18 туре чемпионата России.
На 73-й минуте полузащитник хозяев Игорь Денисов получил вторую желтую карточку. Защитник Владислав Игнатьев пытался доказать арбитру Владиславу Безбородову, что правила нарушил он, а не Денисов.
Безбородов также удалил защитника гостей Агустина Рохеля, получившего карточки на 55-й и 56-й минутах.
- Команда Юрия Семина по итогам встречи набрала 29 очков и вышла на четвертое место в турнирной таблице, опередив «Спартак».
- Следующий соперник действующего чемпиона России – «Рубин». Команды встретятся в рамках Кубка России.