Акинфеев пропустил оба гола от «Арсенала» между ног. Отставание ЦСКА от «Зенита» – 7 очков

Редко с ним такое бывает.
ЦСКА уступил «Арсеналу» в матче 18 тура чемпионата России со счетом 0:2.
Голы на счету полузащитника Луки Джорджевича и нападающего Эванса Кангвы. Вратарь московского клуба Игорь Акинфеев пропустил оба гола между ног.
ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от «Зенита» – лидера чемпионской гонки – составляет семь очков.
- Матч прошел в Грозном. РПЛ перенесла встречу из Тулы, потому что «Арсенал» включил обогрев газона позже обещанного.
- «Зенит» в матче-открытии весенней части чемпионата обыграл «Урал» со счетом 1:0.
- Тур продолжится матчем «Локомотив» – «Крылья Советов». Начало – в 16:30 мск. Ранее клубы объявили стартовые составы.