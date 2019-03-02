Акинфеев пропустил оба гола от «Арсенала» между ног. Отставание ЦСКА от «Зенита» – 7 очков

ЦСКА уступил «Арсеналу» в матче 18 тура чемпионата России со счетом 0:2.

Голы на счету полузащитника Луки Джорджевича и нападающего Эванса Кангвы. Вратарь московского клуба Игорь Акинфеев пропустил оба гола между ног.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от «Зенита» – лидера чемпионской гонки – составляет семь очков.