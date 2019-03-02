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    Акинфеев пропустил оба гола от «Арсенала» между ног. Отставание ЦСКА от «Зенита» – 7 очков

    ЦСКА уступил «Арсеналу» в матче 18 тура чемпионата России со счетом 0:2.

    Голы на счету полузащитника Луки Джорджевича и нападающего Эванса Кангвы. Вратарь московского клуба Игорь Акинфеев пропустил оба гола между ног.

    ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от «Зенита» – лидера чемпионской гонки – составляет семь очков.

    • Матч прошел в Грозном. РПЛ перенесла встречу из Тулы, потому что «Арсенал» включил обогрев газона позже обещанного.
    • «Зенит» в матче-открытии весенней части чемпионата обыграл «Урал» со счетом 1:0.
    • Тур продолжится матчем «Локомотив»«Крылья Советов». Начало – в 16:30 мск. Ранее клубы объявили стартовые составы.

    Источник: Бомбардир

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    02.03.2019 16:19
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    Комментарии30
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 10:52

      Редко с ним такое бывает.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 марта 2019, 19:06

      Акинфелло лажанууулся! Позор джууунглям! )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3554

      CSKA57 > APchelov 2 марта 2019, 19:19

      Согласен! Оба раза не заморачиваясь били во вратаря, и сыграй Игорь правильно, голов могло и не быть. Первый гол, кто бы что ни говорил, чисто его. Второй - процентов 50.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 2 марта 2019, 18:43

      Великий вратарь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 2 марта 2019, 18:13

      Один и то неприятно запускать, а после двух надо на лавке отдохнуть

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin > portero 2 марта 2019, 18:16

      Конифея просто боятся трогать, с его авторитетом в клубе. А так давно бы на лавку спихнули уже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 марта 2019, 18:04

      Арсенал с победой! Не зря настоящие болельщики слетали в Грозный!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > пряник929 2 марта 2019, 18:11

      Да уж такой вот домашний матч, результат хороший главное

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3960

      Kollljan 2 марта 2019, 18:00

      Между ноженек Игорёк принял... Мягенько так. Рекордсмен по ляпам.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Kollljan 2 марта 2019, 18:08

      Время пришло посидеть на лавке для Игоря

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3960

      Kollljan > portero 2 марта 2019, 18:41

      Самый лучший вариант - провести шикарный прощальный матч. Наградить его ценным призом, поблагодарить за всё. И распрощаться.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 2 марта 2019, 17:20

      Печально наблюдать закат карьеры когда-то одного из лучших киперов в мире. Сейчас уже среднячок или даже ниже.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +876

      movie > Hoahin 2 марта 2019, 18:01

      в мире? ну-ну

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin > movie 2 марта 2019, 18:15

      Ну на пике своей карьере в топ-10 он входил.

      0
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      ...
      Рейтинг: +487

      Alejandrrro > Hoahin 2 марта 2019, 18:38

      В ЛЧ он топ1, рекордсмен всех времён))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 > Hoahin 2 марта 2019, 18:57

      в настольном футболе----согласен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 2 марта 2019, 16:58

      Нашли слабое место у корифея. Оказалось между ног.

      7
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > ДВС 2 марта 2019, 17:53

      )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3554

      CSKA57 > ДВС 2 марта 2019, 19:12

      Кстати, так оно и есть! Оба раза били во вратаря, и расположись Игорь правильно, голов могло и не быть. Первый гол, кто бы что ни говорил, чисто его. Второй - процентов 50.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 2 марта 2019, 16:49

      Арсеналу три очка, Игарьку - два в очко.

      2
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      Рейтинг: +6311

      порт 2 марта 2019, 16:41

      Яйки маленькие.

      0
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