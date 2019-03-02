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    Миранчуки, Фарфан и Эдер – в старте «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»

    Известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на встречу 18 тура чемпионата России.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Лысов, Хeведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан, Эдер.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Рохель, Самедов, Ананидзе, Антон, Канунников, Шейдаев.

    • Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
    • За его событиями можно будет следить здесь.

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    02.03.2019 15:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 марта 2019, 16:30

      Божович сегодня может рельсы снять и сдать ох всё может быть Вон туляки сегодня коней оседлали и катались

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 16:12

      И тут сюрприз возможен в матче.

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