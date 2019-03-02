Миранчуки, Фарфан и Эдер – в старте «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»

Божович сегодня может рельсы снять и сдать ох всё может быть Вон туляки сегодня коней оседлали и катались
Известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на встречу 18 тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Лысов, Хeведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан, Эдер.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Рохель, Самедов, Ананидзе, Антон, Канунников, Шейдаев.
- Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
- За его событиями можно будет следить здесь.