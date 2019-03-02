РПЛ. «Зенит» начал весеннюю часть сезона с победы над «Уралом»

Гол нападающего Сердара Азмуна принес «Зениту» победу над «Уралом» в 18 туре чемпионата России.

Мяч стал для 24-летнего форварда сборной Ирана первым после перехода в петербургский клуб из «Рубина» в феврале.

Команда Сергея Семака набрала 37 очков и продолжила лидерство в чемпионской гонке. У «Урала» 22 балла и по-прежнему девятое место в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 18 тур

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Азмун, 42.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Димитров, Бавин (Егорычев, 73), Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.

«Зенит»: Лунeв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак (Эрнани, 84), Барриос, Дзюба (Заболотный, 73), Азмун, Дриусси (Шатов, 88).

Предупреждения: Бумаль, 30; Бикфалви, 70; Эль Кабир, 85.

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