РПЛ. «Зенит» начал весеннюю часть сезона с победы над «Уралом»

Порадовало, что в обороне Зенита было спокойно. Впереди нужно лучше реализовать моменты.
Гол нападающего Сердара Азмуна принес «Зениту» победу над «Уралом» в 18 туре чемпионата России.
Мяч стал для 24-летнего форварда сборной Ирана первым после перехода в петербургский клуб из «Рубина» в феврале.
Команда Сергея Семака набрала 37 очков и продолжила лидерство в чемпионской гонке. У «Урала» 22 балла и по-прежнему девятое место в турнирной таблице.
Россия. Премьер-лига. 18 тур
Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Азмун, 42.
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Димитров, Бавин (Егорычев, 73), Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.
«Зенит»: Лунeв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак (Эрнани, 84), Барриос, Дзюба (Заболотный, 73), Азмун, Дриусси (Шатов, 88).
Предупреждения: Бумаль, 30; Бикфалви, 70; Эль Кабир, 85.