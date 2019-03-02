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    РПЛ. «Зенит» начал весеннюю часть сезона с победы над «Уралом»

    Гол нападающего Сердара Азмуна принес «Зениту» победу над «Уралом» в 18 туре чемпионата России.

    Мяч стал для 24-летнего форварда сборной Ирана первым после перехода в петербургский клуб из «Рубина» в феврале.

    Команда Сергея Семака набрала 37 очков и продолжила лидерство в чемпионской гонке. У «Урала» 22 балла и по-прежнему девятое место в турнирной таблице.

    Россия. Премьер-лига. 18 тур

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Азмун, 42.

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Димитров, Бавин (Егорычев, 73), Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.

    «Зенит»: Лунeв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак (Эрнани, 84), Барриос, Дзюба (Заболотный, 73), Азмун, Дриусси (Шатов, 88).

    Предупреждения: Бумаль, 30; Бикфалви, 70; Эль Кабир, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    02.03.2019 13:25
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    Комментарии52
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    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 2 марта 2019, 16:51

      Порадовало, что в обороне Зенита было спокойно. Впереди нужно лучше реализовать моменты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      zaryalk72 2 марта 2019, 16:24

      Азмун - очень удачное приобретение для "ЗЕНИТА" , Удачи !!!!!!!!!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 2 марта 2019, 16:12

      Зенит с победой

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 16:03

      По такой погоде и для стартовой игры команды смотрелись неплохо. Три очка в копилку Зенит положил и хорошо. Радует, что уже Нобоа в заявке, а там и другие травмированные подтянутся. Можно попробовать сыграть по схеме 4-4-2 с Азмуном и Дриусси впереди без Дзюбы.

      8
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      Рейтинг: +67330

      portero > Рубик Докоян 2 марта 2019, 16:13

      Хотелось бы без медленного Дзюбы, а то тормоз не только в ногах но и в мозгах

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      zaryalk72 > Рубик Докоян 2 марта 2019, 16:33

      Азмун и Дриусси впереди, результатная связка, оба энергичные, молодые и перспективные Нобуа будет играть подавать им патроны !!!! УДАЧИ !!!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > portero 2 марта 2019, 17:31

      Он с ноября никакой сейчас. Спад в игре, а его медлительность и плохая обработка мяча при приёме приводит к потере темпа и дальнейшему развитию быстрой атаки. И убежать не может, не та скорость.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > zaryalk72 3 марта 2019, 09:54

      Еще Коку, надеюсь, выпустят.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      озеров 2 марта 2019, 14:57

      Отскочили немытые. Игры как не было так и нет

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      zaryalk72 > озеров 2 марта 2019, 16:35

      удачи тебе !!!!!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > gosproektikabinet 3 марта 2019, 09:55

      Спартачок нужно отлюбить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 2 марта 2019, 14:47

      Молодцы, Зенит с победой, Азмун красавчик, вот такого нападаюшего нам нет хватало..

      6
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      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > _Marqella_ 2 марта 2019, 15:42

      60 человек в составе и вам всегда чегото нехватает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > _Marqella_ 2 марта 2019, 16:00

      А Вы все Ростов хаяли, а Азмун то воспитанник Курбана...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > _Marqella_ 2 марта 2019, 16:14

      Азмун молодца! А вот Дзюба на замену лучше выпускать минут на 20

      11
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > латунный сепаратист 3 марта 2019, 09:56

      Зенит - суперклуб, ничего не поделаешь. Завидуй молча!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > prezent2017 3 марта 2019, 16:16

      как власть поменяется и писец вам будет жопализы

      0
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      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > prezent2017 4 марта 2019, 17:25

      бомжи и в африке бомжи

      0
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 2 марта 2019, 14:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      фк азмун тактики ноль просто попасть в голову азмуну.позор милианерам

      -6
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > латунный сепаратист 2 марта 2019, 14:54

      рассмешил....стесняюсь споросить а в чём позор то?

      6
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      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > _Marqella_ 2 марта 2019, 15:41

      с такими деньгами игры нет толькопопасть в голову деревянаму или азмуну

      -2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > латунный сепаратист 2 марта 2019, 19:53

      Уважаемый, посмотри в турнирную таблицу и все тебе станет понятно кто в России лучший... Интересно, с какими деньгами, о чём ты говоришь??? По финансированию Зенит достаточно средний европейский клуб и находится в третьем десятке...о каких деньгах ты говоришь?? непонятно... Или лишь бы пёрнуть в чат???

      0
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      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > _Marqella_ 4 марта 2019, 17:29

      не прикидывайся ****** .откуда вас финансируют газпром и больше денег как у вас в россии нет не укого.закроют лавочку и вам писец будет

      0
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > латунный сепаратист 4 марта 2019, 18:24

      Дружок, не деньги выигрывают....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 2 марта 2019, 14:25

      С победой и неплохой игрой)

      6
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      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > Валерий1965 2 марта 2019, 15:43

      а игра разве была кроме навесов больше ничего небыло

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > латунный сепаратист 3 марта 2019, 22:05

      Вы игру смотрели?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 2 марта 2019, 14:24

      Интересно, азмуна ждёт такая же судьба как дзюбу : первые матчи тащить за всю команду, а потом сдуться и быть бревном?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 2 марта 2019, 13:58

      Всех болельщиков Зенита с завоеванными тремя очками... Но у меня как были вопросы к Серёге Семаку так они и остались... Серега, где игра команды? При всем уважении к уральцам, но это не та команда с которой Зениту нужно играть на равных, даже на их поле..

      5
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      Рейтинг: +67330

      portero > BarStep 2 марта 2019, 16:16

      Да руки тренера не видно, как и мысли что собственно он хочет сделать

      11
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > BarStep 3 марта 2019, 09:58

      Средняя линия слабая сейчас. Сильная вся в госпитале.

      2
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