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    РПЛ. «Локомотив» и «Крылья Советов» забили четыре гола, в матче два удаления

    Матч 18 тура чемпионата России «Локомотив»«Крылья Советов» закончился со счетом 2:2.

    Голы на счету Джано, Антона Миранчука (дубль) и Рамиля Шейдаева.

    Команда Юрия Семина набрала 29 очков и поднялась на четвертое место. «Крылья» с 14 баллами вышли на 13 позицию.

    Россия. Премьер-лига. 18 тур

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Джано, 19; 1:1 – Миранчук, 23; 2:1 – Миранчук, 65; 2:2 – Шейдаев, 69.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Лысов (Смолов, 63), Хeведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан, Эдер.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Рохель, Самедов (Зинковский, 90+1), Джано (Зотов, 62), Антон (Тимофеев, 85), Канунников, Шейдаев.

    Предупреждения: Денисов, 49; Миранчук, 55; Кверквелия, 55; Гилерме, 57; Эдер, 77; Миранчук, 84 – Рохель, 55.

    Удаления: Денисов, 73 – Рохель, 56.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    02.03.2019 18:25
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    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 20 марта 2019, 05:16

      Крылья дают результат

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 11:17

      Локомотив сам себя наказал. Ведя 2:1 все полезли в атаку ,забыв об обороне ,хотя играли к тому времени в большинстве.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      titata 3 марта 2019, 00:01

      неплохо начали сезон

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > titata 20 марта 2019, 05:11

      новый год неплохо начали , сезон продолжили

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 2 марта 2019, 19:20

      Шесть очков это фигня..)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +631

      titata > RotBerg 3 марта 2019, 00:03

      очки ваще фигня , нам побольше голов и красивой игры

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > titata 20 марта 2019, 05:12

      согласен частично результат нужен

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 19:13

      Пока самая результативная, боевая и зрелищная игра 18-го тура. Команды порадовали своей заряженностью в этом матче. Локо в нападении слишком мельчил играя в дыр-дыр, увлекались индивидуальной обводкой и тянули с завершающим ударом.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +28

      ФЛОКИ76 2 марта 2019, 19:08

      Крылья молодцы, снова устроили беспорядки на поле с кучей желтых и красных карточек))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Олег Ульяновск > ФЛОКИ76 2 марта 2019, 19:20

      Посмотри статистику 6:1 по желтым , 1:1 по красным в пользу локомотива! А Крылья действительно молодцы!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      ФЛОКИ76 > Олег Ульяновск 2 марта 2019, 19:32

      Конечно Локо виноват Ростов виноват , а Крыля белые и пушистые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 2 марта 2019, 19:00

      Молодцы крылья!))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 18:58

      - Миранчук, что такое честная игра?
      - Честная игра? Не в курсе...
      - А грязная игра?
      - Грязная игра - наша фишка, пока соперник играет в честную, мы начинаем грязную и забиваем!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 марта 2019, 18:51

      смолов не забивает он теперь ныряет

      7
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      ...
      Рейтинг: +631

      titata > Полная Канистра 3 марта 2019, 00:01

      кто на что учился

      10
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > titata 20 марта 2019, 05:13

      в реклааме вроде его нырять не

      10
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 марта 2019, 18:40

      Справедливость восторжествовала !

      2
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