РПЛ. «Локомотив» и «Крылья Советов» забили четыре гола, в матче два удаления

Матч 18 тура чемпионата России «Локомотив» – «Крылья Советов» закончился со счетом 2:2.

Голы на счету Джано, Антона Миранчука (дубль) и Рамиля Шейдаева.

Команда Юрия Семина набрала 29 очков и поднялась на четвертое место. «Крылья» с 14 баллами вышли на 13 позицию.

Россия. Премьер-лига. 18 тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Джано, 19; 1:1 – Миранчук, 23; 2:1 – Миранчук, 65; 2:2 – Шейдаев, 69.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Лысов (Смолов, 63), Хeведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан, Эдер.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Рохель, Самедов (Зинковский, 90+1), Джано (Зотов, 62), Антон (Тимофеев, 85), Канунников, Шейдаев.

Предупреждения: Денисов, 49; Миранчук, 55; Кверквелия, 55; Гилерме, 57; Эдер, 77; Миранчук, 84 – Рохель, 55.

Удаления: Денисов, 73 – Рохель, 56.

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