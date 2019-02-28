Бутрагеньо: «Реал» во всем превосходил «Барселону»

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал крупное поражение мадридской команды от «Барселоны» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

«Результат вызывает огорчение. Футбол – любопытная вещь: «Реал» во всем превосходил «Барселону» и должен был вести к перерыву со счетом 2:0. Мы были сильнее в контроле мяча и в создании голевых моментов. Но каталонцы сыграли эффективно, использовали свои шансы и решили исход противостояния. Мы же растранжирили очень много возможностей. Жаль игроков и болельщиков, фантастически проявивших себя.

В субботнем матче «Реал» будет стремиться победить. После поражения всем нужно объединиться и как можно лучше подготовиться к следующей игре», – сказал Бутрагеньо.

«Реал» дома проиграл «Барселоне» со счетом 0:3 и вылетел из Кубка Испании.

Матч «Реал» – «Барселона» в рамках 26-го тура Примеры состоится в субботу, 2 марта, в 22:45 мск.

Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

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