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    Бутрагеньо: «Реал» во всем превосходил «Барселону»

    Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал крупное поражение мадридской команды от «Барселоны» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

    «Результат вызывает огорчение. Футбол – любопытная вещь: «Реал» во всем превосходил «Барселону» и должен был вести к перерыву со счетом 2:0. Мы были сильнее в контроле мяча и в создании голевых моментов. Но каталонцы сыграли эффективно, использовали свои шансы и решили исход противостояния. Мы же растранжирили очень много возможностей. Жаль игроков и болельщиков, фантастически проявивших себя.

    В субботнем матче «Реал» будет стремиться победить. После поражения всем нужно объединиться и как можно лучше подготовиться к следующей игре», – сказал Бутрагеньо.

    • «Реал» дома проиграл «Барселоне» со счетом 0:3 и вылетел из Кубка Испании.
    • Матч «Реал» – «Барселона» в рамках 26-го тура Примеры состоится в субботу, 2 марта, в 22:45 мск.

    Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: AS

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    28.02.2019 11:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +293

      НИКиколай 28 февраля 2019, 22:19

      всё очень спорно насчёт игры Реала...Барселона переиграла тактически Реал!!!Барселона выбрала очень осторожную выездную модель при закрытой игре,с очень острыми выпадами!!!А все говорят о превосходстве Реала...Полная чушь!!!Барселона выбрала правильную стратегию на игру и заслуженно победила!!!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 17:20

      Не всегда побеждает в футболе тот у кого игровое преимущество. Забивать надо мячи в ворота соперника. Барса это сделала дважды и один раз Реал в свои ворота попал...

      2
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 28 февраля 2019, 16:25

      В субботу будете испытывать чувство дежавю

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 28 февраля 2019, 16:15

      Ага. Счёт на табло особенно хорошо говорит об этом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1232

      mama1991 28 февраля 2019, 15:51

      барса намеренно отдала мяч, и выбегала в контры, это и индюку понятно, на выезде играли. как видим успешно, а те кто кричит что реал превосходил, тот дилетант...

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 15:38

      Теперь эта игра уже в прошлом ,впереди новое противостояние.

      3
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 28 февраля 2019, 14:57

      В игре чаша весов может качнуться за секунду в любую сторону и никто до сих пор не знает ответа, почему....!

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 28 февраля 2019, 13:59

      Реал играл лучше в первом тайме, но во втором дал сбой в защите и пропустил.
      Барселона отбивалась, как могла и не позволила Реалу отличиться, а сами, во втором тайме, реализовали три момента и три забили.
      Вот вам и реализация моментов.
      При голосовании ставил на Барсу, что она пройдёт дальше.
      Барсе очень повезло в первом тайме, что Реал не забил, а моменты были.
      Побеждает не тот, кто лучше играл, а тот, кто забивает и не один.
      Барселона сыграла в защитную тактику против Реала и не прогадала.
      Они отдали мяч Реалу, а сами отбивались и играли вторым номером.
      Контратаки во втором тайме позволили Барсе забить и разгромно победить.
      С чем мы Барселону и поздравляем.
      Реал не горюй!
      Надо лучше реализовывать свои моменты.
      Даже в пустые ворота Барселоны мяч не залетал - мимо или во вратаря, да и вратарь пару раз ВЫТАЩИЛ и спас Барселону от верного гола.
      Месси тоже не стал рвать и метать, а всю игру строил на своих партнёров по команде.
      Новая тактика Месси и она тоже сыграла на победу Барселоны.

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 28 февраля 2019, 12:12

      Тактика - сильная вещь, Вермахт тоже по многим позициям был мощнее СССР

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 февраля 2019, 12:03

      .... только не в счете ,который останется в истории ...

      4
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