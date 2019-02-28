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    Каземиро: «Роналду уже не с нами, не стоит говорить о тех, кого здесь нет»

    Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал поражение от «Барселоны» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании, а также ответил на вопрос о том, как влияет на мадридскую команду отсутствие бомбардира уровня Криштиану Роналду.

    «Мы не забили, но проделали большую работу, упорно сражались и создали много голевых моментов. Но когда не забиваешь ты, забивает соперник, что и случилось.

    Не стоит говорить о тех, кого здесь нет. Криштиану уже не с нами, а неделю назад лучшей в мире «девяткой» был Бензема. Теперь мы должны биться за свое имя», – сказал Каземиро.

    • «Реал» дома проиграл «Барселоне» со счетом 0:3 и вылетел из Кубка Испании.
    • 34-летний Роналду выступал за мадридцев с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу.

    Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Marca

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    28.02.2019 09:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 28 февраля 2019, 17:17

      А он не хочет признавать отсутствие Рона, гордыня не позволяет,но внутри души горят ска

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 14:56

      Да что Роналду , в свои ворота не надо забивать.

      2
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      Рейтинг: +49

      .LEON 28 февраля 2019, 14:12

      бейл и бензема средние игроки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 28 февраля 2019, 13:56

      Оно и видно - забивать у Реала некому. Всё тупо держалось на одном Роналду. В Барсе есть Суарес тот же. А вот Бензема и Бейл имеют не лучший КПД, тем более из-за каких-то внутренних проблем вижу, что Бейл и Марсело включили режим обиженки, а Иско на банке из-за конфликта с тренером. Винисиус пока что крут в обводках, в обострении, но в завершающей стадии очень сыро выглядит. Ну ,есть полно времени на совершенствование - 18 лет парню всего-то. Удивлён его прогрессом, думал, что Реал выкинул деньги на ветер.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 28 февраля 2019, 11:06

      Аминь...

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 28 февраля 2019, 10:50

      А теперь расскажи, как круто вы справляетесь без Зизу и КриРо.

      4
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