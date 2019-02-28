Каземиро: «Роналду уже не с нами, не стоит говорить о тех, кого здесь нет»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал поражение от «Барселоны» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании, а также ответил на вопрос о том, как влияет на мадридскую команду отсутствие бомбардира уровня Криштиану Роналду.

«Мы не забили, но проделали большую работу, упорно сражались и создали много голевых моментов. Но когда не забиваешь ты, забивает соперник, что и случилось.

Не стоит говорить о тех, кого здесь нет. Криштиану уже не с нами, а неделю назад лучшей в мире «девяткой» был Бензема. Теперь мы должны биться за свое имя», – сказал Каземиро.

«Реал» дома проиграл «Барселоне» со счетом 0:3 и вылетел из Кубка Испании.

34-летний Роналду выступал за мадридцев с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу.

Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

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