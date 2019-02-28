Вальверде: «Второй тайм мы провели очень качественно, наша цель – выигрывать все, что возможно»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды над мадридским «Реалом» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании (0:3).

«Второй тайм мы провели очень качественно, хотя в первом игра для нас складывалась не лучшим образом. После перерыва мы начали прибавлять и действовали все целенаправленнее. Счет 0:0 нас не устраивал. Естественно, мы были максимально мотивированы. Так же, как и «Реал», когда приезжает на «Камп Ноу». Мы знаем, на что они способны, и они о нас тоже знают. Наша цель – выигрывать все, что возможно. Потому что этого требуют люди и наша история», – заявил Вальверде.

В финале Кубка Испании «Барселона» сыграет с победителем пары «Валенсия» – «Бетис».

Финал турнира состоится 25 мая.

Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.