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    Вальверде: «Второй тайм мы провели очень качественно, наша цель – выигрывать все, что возможно»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды над мадридским «Реалом» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании (0:3).

    «Второй тайм мы провели очень качественно, хотя в первом игра для нас складывалась не лучшим образом. После перерыва мы начали прибавлять и действовали все целенаправленнее. Счет 0:0 нас не устраивал. Естественно, мы были максимально мотивированы. Так же, как и «Реал», когда приезжает на «Камп Ноу». Мы знаем, на что они способны, и они о нас тоже знают. Наша цель – выигрывать все, что возможно. Потому что этого требуют люди и наша история», – заявил Вальверде.

    • В финале Кубка Испании «Барселона» сыграет с победителем пары «Валенсия» – «Бетис».
    • Финал турнира состоится 25 мая.

    Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: El Chiringuito TV

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    28.02.2019 06:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67330

      portero 28 февраля 2019, 07:32

      ЛЧ нужно выигрывать, да здесь ещё финал впереди, а с таким настроем можно слить финал.

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