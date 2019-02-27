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    Модрич, Дембеле и Месси – в стартовых составах на Эль Классико; Бэйл в запасе

    «Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус.

    «Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Роберто, Ракитич, Месси, Суарес, Дембеле.

    • Первая встреча завершилась вничью 1:1.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Сантьяго Бернабеу».
    • 2 марта команды снова сыграют в Мадриде в рамках 26-го тура Примеры.

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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    27.02.2019 22:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 28 февраля 2019, 00:35

      В пол силы барса ушатали реал

      1
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    • ...
      Рейтинг: -9

      zhovkharpoleb 28 февраля 2019, 00:22

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://7.ly/sportmen

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 27 февраля 2019, 23:44

      унылый первый тайм для таких команд

      2
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > 3a zenit 27 февраля 2019, 23:51

      Гол надо забить и раскроется игра, Барсе больше надо но они явно не на максимуме играют

      3
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    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 27 февраля 2019, 22:48

      за хороший футбол!.......

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 27 февраля 2019, 22:39

      Жаль коутинью

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 февраля 2019, 22:12

      Победа барсы

      1
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