Модрич, Дембеле и Месси – в стартовых составах на Эль Классико; Бэйл в запасе

В пол силы барса ушатали реал
«Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус.
«Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Роберто, Ракитич, Месси, Суарес, Дембеле.
- Первая встреча завершилась вничью 1:1.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Сантьяго Бернабеу».
- 2 марта команды снова сыграют в Мадриде в рамках 26-го тура Примеры.