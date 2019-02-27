«Реал» объявил заявку на матч с «Барселоной», Иско – вне состава

вааще не фанатРеала,но этого пацана Рому Иско,мне искренне жаль- финтарь же не плохой...
Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой команды на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».
В расширенный состав включены 20 футболистов. Среди них отсутствует полузащитник Иско, который ранее испытывал боли в шее и спине.
Вратари: Навас, Куртуа, Зидан;
Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Себальос;
Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус Жуниор.
- Матч «Реал» – «Барселона» состоится сегодня, 27 февраля, в 23:00 мск.
- Первая игра между этими командами завершилась ничьей 1:1.