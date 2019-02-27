«Реал» объявил заявку на матч с «Барселоной», Иско – вне состава

Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой команды на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».

В расширенный состав включены 20 футболистов. Среди них отсутствует полузащитник Иско, который ранее испытывал боли в шее и спине.

Вратари: Навас, Куртуа, Зидан;

Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Себальос;

Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус Жуниор.