Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» объявил заявку на матч с «Барселоной», Иско – вне состава

    Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой команды на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».

    В расширенный состав включены 20 футболистов. Среди них отсутствует полузащитник Иско, который ранее испытывал боли в шее и спине.

    Вратари: Навас, Куртуа, Зидан;

    Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон;

    Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Себальос;

    Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус Жуниор.

    • Матч «Реал» – «Барселона» состоится сегодня, 27 февраля, в 23:00 мск.
    • Первая игра между этими командами завершилась ничьей 1:1.

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2019 16:04
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 28 февраля 2019, 19:27

      вааще не фанатРеала,но этого пацана Рому Иско,мне искренне жаль- финтарь же не плохой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 27 февраля 2019, 21:26

      Не долго этому тренеришке осталось работать,не Реал а Хетафе какой-то по уровню,жаль конечно Иско,но он ещё выйдет на свой прежний уровень!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      сейду 27 февраля 2019, 21:14

      Сегодня вечером Иско будет сидеть перед телеком и гладить Месси (Месси - это кличка его пса)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 27 февраля 2019, 18:52

      Ну если Иско в банке остался,значит тренер что то понимает на счет тактики против топ клуба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 февраля 2019, 18:22

      Что такого Иско сделал Солари, что тот на него так *********, что втупую маринует на банке?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 27 февраля 2019, 17:59

      Ну нету и нету. Разницы? Что есть бесполезное бревно, что его нет!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      YRIY NAPOLEON 27 февраля 2019, 17:38

      Иско в РОСТОВ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 27 февраля 2019, 17:19

      А с чего он должен был быть то, вышел на замену с РС и атака умерла вовсе, ранее играл с Эйбаром и там толку не было, ранее забил гол могучему Вальядолиду, далее в чистую слил Эль Класико на Камп Ноу, бестолково провел матчи с Эспаньолом и Леванте, в ту же копилку можно записать матч и с Леганесом и т.д. и в кратце можно подвести итог, где этот золотой мальчик, а точнее против кого играл, то Реал в хорошем случае терял очки, в основном проигрывал и если сравнивать его с теми же Винисиусом и Асенсио, то он за 3 головы проигрывает этим 2м и пик карьеры его за Реал, был лишь в сезоне 16-17, когда Реал возглавил Зизу, а так обыкновенный середнячок и тотальный спад, можно сказать Хамес версии 2.0

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 16:47

      Видимо все серьезно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 16:16

      Иско прочно присел на лавку у тренера Солари. Конфликт затянулся и его разрешение возможно только с уходом из клуба одного из них ( хотя могут и оба его покинуть ). Скорей всего в летнее ТО Иско будет продан.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11