Винисиус: «Реал» не боится Месси»

сопляк ты еще... наверно это его мантра на ночь : " я не боюсь месси,я не боюсь месси...." пусть спросит у "севильи"
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Кубка Испании против «Барселоны».
«Мы готовы ко всему. Месси – невероятный футболист, на поле он делает то, что другие не умеют. Но никто из игроков «Реала» его не боится», – цитирует Винисиуса AS.
- Матч «Реал» – «Барселона» состоится в среду, 27 февраля, в 23:00 по московскому времени.
- Первая игра между этими командами завершилась ничьей 1:1.
- Месси в субботу забил три гола и сделал результативную передачу в матче с «Севильей».