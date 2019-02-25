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    Винисиус: «Реал» не боится Месси»

    Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Кубка Испании против «Барселоны».

    «Мы готовы ко всему. Месси – невероятный футболист, на поле он делает то, что другие не умеют. Но никто из игроков «Реала» его не боится», – цитирует Винисиуса AS.

    • Матч «Реал» – «Барселона» состоится в среду, 27 февраля, в 23:00 по московскому времени.
    • Первая игра между этими командами завершилась ничьей 1:1.
    • Месси в субботу забил три гола и сделал результативную передачу в матче с «Севильей».

    Источник: AS

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    25.02.2019 09:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 февраля 2019, 07:40

      сопляк ты еще... наверно это его мантра на ночь : " я не боюсь месси,я не боюсь месси...." пусть спросит у "севильи"

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > 84aivengo 27 февраля 2019, 07:46

      )))

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 февраля 2019, 11:33

      Странные люди в Реале. Этот киндр играет всего 2 дня, его ещё не ломали, и он не лежал в лазарете, он не выиграл ещё ни одного титула, но потрепаться ни о чём уже научился. Он даже посмотреть в сторону Месси не имеет права, а уже выступает с угрозами. Может быть это и к месту он не подумав сказал, так как только разозлил Лео. А в этих случаях Месси всегда наказывает выскочек.

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Александр52 27 февраля 2019, 17:46

      А где угроза в адрес Месси?

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 15:19

      Реал не боится Месси ,Месси не боится Реал.

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      Рейтинг: +2402

      SarJr 25 февраля 2019, 12:57

      Он же не суарес, он не кусается. Чего его бояться, я согласен

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 25 февраля 2019, 12:21

      Месси никого и не пугает, он только разочаровывает!)

      3
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