Винисиус: «Реал» не боится Месси»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Кубка Испании против «Барселоны».

«Мы готовы ко всему. Месси – невероятный футболист, на поле он делает то, что другие не умеют. Но никто из игроков «Реала» его не боится», – цитирует Винисиуса AS.