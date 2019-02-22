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    Линекер: «Россияне были очень дружелюбны ко мне во время ЧМ-2018. Я изменил свое отношение к стране»

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер рассказал, какой прием оказали ему жители России во время чемпионата мира-2018. Футболист сказал, что изменил свое мнение о нашей стране.

    «Я думаю, что действительно изменил свое отношение к России во время чемпионата мира. И это не столько относится к политической стороне, к тому, что происходит внутри стен Кремля… Я не знаю… Но люди в России! Они были настолько дружелюбны и так тепло меня встречали. Это в целом дало мне крайне позитивные впечатления от поездки.

    Поэтому мне кажется, что мое мнение поменялось. Но я думаю, что и во всем мире вы можете легко встретить как хороших, так и плохих людей. В каждой стране есть хорошие люди. Я думаю, что большинство людей в мире – хорошие. Но всегда есть и плохие, которые часто преуспевают в жизни и, это, конечно, не всегда здорово», – сказал Линекер в интервью ведущей Марии Командной на YouTube-канале Commandos.

    • ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах.
    • Победителем турнира стала сборная Франции, завоевавшая свой второй титул чемпиона мира в истории.

    Источник: YouTube-канал Commandos

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    22.02.2019 12:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 22 февраля 2019, 13:07

      Англосаксы он и в Африке англосакс

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