Линекер: «Россияне были очень дружелюбны ко мне во время ЧМ-2018. Я изменил свое отношение к стране»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер​ рассказал, какой прием оказали ему жители России во время чемпионата мира-2018. Футболист сказал, что изменил свое мнение о нашей стране.

«Я думаю, что действительно изменил свое отношение к России во время чемпионата мира. И это не столько относится к политической стороне, к тому, что происходит внутри стен Кремля… Я не знаю… Но люди в России! Они были настолько дружелюбны и так тепло меня встречали. Это в целом дало мне крайне позитивные впечатления от поездки.

Поэтому мне кажется, что мое мнение поменялось. Но я думаю, что и во всем мире вы можете легко встретить как хороших, так и плохих людей. В каждой стране есть хорошие люди. Я думаю, что большинство людей в мире – хорошие. Но всегда есть и плохие, которые часто преуспевают в жизни и, это, конечно, не всегда здорово», – сказал Линекер в интервью ведущей Марии Командной на YouTube-канале Commandos.