Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Прядкин: «Скорее всего, VAR появится в РПЛ со второй части следующего сезона»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, когда планируется внедрить систему видеоповторов в чемпионате России. Это случится в следующем сезоне.

    «Создана рабочая группа, сейчас оценивается стоимость этого проекта: оборудование, установка, эксплуатация. Это непростой процесс. VAR может быть введена в первом круге нового чемпионата, но надо быть реалистами — скорее всего, это будет вторая часть чемпионата сезона-2019/20», – сказал функционер.

    • VAR уже используется, в частности, в таких чемпионатах, как Примера и Серия А.
    • Система функционировала на матчах чемпионата мира-2018.
    • Ранее совместное решение внедрить VAR приняли клубы РПЛ.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2019 21:56
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 10:12

      А ведь говорили что к новому сезону система ВАР будет внедрена.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 февраля 2019, 09:54

      Сейчас подсчитают сколько нужно денег на приобретение оборудования, его установку и эксплуатацию, а выберут президента РФС, то он подпишет
      ведомость на получение этих денег своим дружбанам, а потом откажутся
      от VAR, как системы неспособной помочь судьям. Карманы уже готовы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 февраля 2019, 09:40

      Создана рабочая группа, сейчас оценивается стоимость этого проекта: оборудование, установка, эксплуатация.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      А посмотреть на цены, по которым устанавливали ВАР на ЧМ-18 не судьба???
      В Питере уже есть ВАР, так, что своровать уже не получится. Успокойся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 7 февраля 2019, 23:25

      Когда не идет игра на помощь приходит судья,не думаю что все команды будут за введение var

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > professor13 8 февраля 2019, 09:38

      Ну, так-то все клубы проголосовали за ВАР. Кроме КС и ещё кого-то. Тех, кто не может себе позволить ВАР.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      gunstilzit 7 февраля 2019, 22:01

      А может и не будет)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11