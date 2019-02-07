Прядкин: «Скорее всего, VAR появится в РПЛ со второй части следующего сезона»

А ведь говорили что к новому сезону система ВАР будет внедрена.
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, когда планируется внедрить систему видеоповторов в чемпионате России. Это случится в следующем сезоне.
«Создана рабочая группа, сейчас оценивается стоимость этого проекта: оборудование, установка, эксплуатация. Это непростой процесс. VAR может быть введена в первом круге нового чемпионата, но надо быть реалистами — скорее всего, это будет вторая часть чемпионата сезона-2019/20», – сказал функционер.
- VAR уже используется, в частности, в таких чемпионатах, как Примера и Серия А.
- Система функционировала на матчах чемпионата мира-2018.
- Ранее совместное решение внедрить VAR приняли клубы РПЛ.