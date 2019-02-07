Прядкин: «Скорее всего, VAR появится в РПЛ со второй части следующего сезона»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, когда планируется внедрить систему видеоповторов в чемпионате России. Это случится в следующем сезоне.

«Создана рабочая группа, сейчас оценивается стоимость этого проекта: оборудование, установка, эксплуатация. Это непростой процесс. VAR может быть введена в первом круге нового чемпионата, но надо быть реалистами — скорее всего, это будет вторая часть чемпионата сезона-2019/20», – сказал функционер.