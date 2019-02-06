Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» и «Барселона» встретятся в 13-й раз в Кубке Испании. До этого каждая команда победила по шесть раз

    «Реал» сегодня сыграет с «Барселоной» в первой полуфинальной встрече Кубка Испании.

    Это будет 13-е двухматчевое противостояние команд в этом турнире. До этого каждый из клубов шесть раз одерживал победу по сумме двух игр.

    Матч «Барселона» – «Реал» состоится 6 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2019 15:10
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 6 февраля 2019, 17:27

      Надеюсь Барса победит, но хотелось бы увидеть красивый футбол от обеих команд, и чтобы интрига была до последнего момента. Барса - вперёд!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 6 февраля 2019, 15:38

      Блин. почему по сетанте не будут показывать. Бесят, ипал я в рот чемп шотландии.. По матч тв покажут .а по премьеру хрен.моему(

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11