«Реал» и «Барселона» встретятся в 13-й раз в Кубке Испании. До этого каждая команда победила по шесть раз

«Реал» сегодня сыграет с «Барселоной» в первой полуфинальной встрече Кубка Испании.

Это будет 13-е двухматчевое противостояние команд в этом турнире. До этого каждый из клубов шесть раз одерживал победу по сумме двух игр.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится 6 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.