Marca: Навас будет защищать ворота «Реала» в первом кубковом матче с «Барселоной»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас будет защищать ворота мадридцев в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной», информирует Marca.

Костариканец перестал быть основным вратарем «Реала» после прихода в команду Тибо Куртуа прошлым летом.

Ранее Marca сообщила, что 31-летний голкипер продлил на год контракт с мадридским клубом.