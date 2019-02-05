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    Marca: Навас будет защищать ворота «Реала» в первом кубковом матче с «Барселоной»

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас будет защищать ворота мадридцев в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной», информирует Marca.

    Костариканец перестал быть основным вратарем «Реала» после прихода в команду Тибо Куртуа прошлым летом.

    Ранее Marca сообщила, что 31-летний голкипер продлил на год контракт с мадридским клубом.

    • В текущем сезоне Навас провел 12 встреч (четыре – на ноль), в которых пропустил 11 голов.
    • Игра «Барселона» – «Реал» пройдет в среду, 6 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    05.02.2019 16:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      MrConstantine 5 февраля 2019, 18:41

      И это правильно будет!!!Навас на голову выше чем Куртуа...

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