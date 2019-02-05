Marca: Навас будет защищать ворота «Реала» в первом кубковом матче с «Барселоной»

И это правильно будет!!!Навас на голову выше чем Куртуа...
Голкипер «Реала» Кейлор Навас будет защищать ворота мадридцев в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной», информирует Marca.
Костариканец перестал быть основным вратарем «Реала» после прихода в команду Тибо Куртуа прошлым летом.
Ранее Marca сообщила, что 31-летний голкипер продлил на год контракт с мадридским клубом.
- В текущем сезоне Навас провел 12 встреч (четыре – на ноль), в которых пропустил 11 голов.
- Игра «Барселона» – «Реал» пройдет в среду, 6 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.