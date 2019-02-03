«Р-Спорт»: Моуринью выполнит стартовое вбрасывание в матче КХЛ «Авангард» – СКА

Жозе нужно отвлечься и выдохнуть, если конечно он хочет и дальше вершить.
Футбольный тренер Жозе Моуринью посетит матч Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и санкт-петербургским СКА. Португалец выполнит символическое стартовое вбрасывание.
Источнику эту информацию подтвердили в обоих клубах. Матч состоится завтра, 4 февраля, в Балашихе.
- Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед».
- Главное достижение в карьере португальца – победы в Лиге чемпионов с «Порту» и «Интером».
- Хоккейный матч в Балашихе начнется в 19:30 по Москве.