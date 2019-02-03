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    «Р-Спорт»: Моуринью выполнит стартовое вбрасывание в матче КХЛ «Авангард» – СКА

    Футбольный тренер Жозе Моуринью посетит матч Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и санкт-петербургским СКА. Португалец выполнит символическое стартовое вбрасывание.

    Источнику эту информацию подтвердили в обоих клубах. Матч состоится завтра, 4 февраля, в Балашихе.

    • Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед».
    • Главное достижение в карьере португальца – победы в Лиге чемпионов с «Порту» и «Интером».
    • Хоккейный матч в Балашихе начнется в 19:30 по Москве.

    Источник: «Р-Спорт»

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    03.02.2019 17:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 3 февраля 2019, 19:26

      Жозе нужно отвлечься и выдохнуть, если конечно он хочет и дальше вершить.

      0
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 3 февраля 2019, 19:08

      Чувствую, что какой-то денежный мешок заманить таки в рпл летом.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > sergeIKAZ 3 февраля 2019, 19:49

      Томь или Енисей, Енисей фаворит конечно, все таки и на Месси и на Роналдо замахивался.. ))))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 18:59

      Авангард должен принимать СКА в Омске. Неужели эту игру перенесли в Балашиху по просьбе Моуринью?

      6
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      Рейтинг: +67329

      portero > zigbert 3 февраля 2019, 19:29

      ледовый дворец у Авангарда плохо построили, вот они теперь дома и не играют. как бы и футбольные не начали рушиться...

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > portero 3 февраля 2019, 19:42

      Без своего дворца трудно им будет выступать в чемпионате КХЛ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 февраля 2019, 18:26

      Хоккей не особо люблю, но был бы в городе, обязательно посетил бы это зрелище. Моуриньо - живая легенда!!!

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