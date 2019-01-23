Погба готов продлить контракт с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба настроен продлить сотрудничество с командой.

К такому решению его подтолкнуло увольнение в декабре прежнего главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью. Погба надеется, что благодаря новому контракту максимально приблизится по зарплате к Алексису Санчесу.

По нынешнему контракту, который истекает летом 2022 года, Погба зарабатывает 290 тысяч фунтов в неделю. Это вторая зарплата в клубе.

Самым высокооплачиваемым футболистом «МЮ» является нападающий Алексис Санчес, который получает около 500 тысяч фунтов в неделю.