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    Погба готов продлить контракт с «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба настроен продлить сотрудничество с командой.

    К такому решению его подтолкнуло увольнение в декабре прежнего главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью. Погба надеется, что благодаря новому контракту максимально приблизится по зарплате к Алексису Санчесу.

    • По нынешнему контракту, который истекает летом 2022 года, Погба зарабатывает 290 тысяч фунтов в неделю. Это вторая зарплата в клубе.

    • Самым высокооплачиваемым футболистом «МЮ» является нападающий Алексис Санчес, который получает около 500 тысяч фунтов в неделю.

    • В текущем сезоне Погба провел 26 матчей во всех турнирах за «МЮ», забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

    Источник: The Sun

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    23.01.2019 06:58
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