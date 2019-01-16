Дюков: «Не планирую устраивать никаких революций, правильнее говорить об эволюционном подходе»

Революция нужна в плане возвращения пива на стадионы, в остальном Алаев был, пожалуй, самым эффективным из последних руководителей РФС. Хотелось бы, чтобы он остался на одной из ключевых позиций
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков рассказал о задачах, которые он намерен решить на посту президента Российского футбольного союза.
«Не планирую устраивать никаких революций. Многое было сделано в футболе, если посмотреть на те решения, которые принимались и были реализованы. Это были правильные решения.
К чемпионату мира были построены новые прекрасные арены. Сборная успешно выступила на чемпионате мира, поэтому правильнее будет говорить не о революции, а об эволюционном подходе и создании новых долгосрочных механизмов, которые будут обеспечивать развитие российского футбола в будущем», – цитирует Дюкова официальный сайт «Матч ТВ».
- Сегодня Дюков был зарегистрирован единственным кандидатом на пост президента РФС.
- Выборы главы организации состоятся 22 февраля.