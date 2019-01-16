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    Дюков: «Не планирую устраивать никаких революций, правильнее говорить об эволюционном подходе»

    Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков рассказал о задачах, которые он намерен решить на посту президента Российского футбольного союза.

    «Не планирую устраивать никаких революций. Многое было сделано в футболе, если посмотреть на те решения, которые принимались и были реализованы. Это были правильные решения.

    К чемпионату мира были построены новые прекрасные арены. Сборная успешно выступила на чемпионате мира, поэтому правильнее будет говорить не о революции, а об эволюционном подходе и создании новых долгосрочных механизмов, которые будут обеспечивать развитие российского футбола в будущем», – цитирует Дюкова официальный сайт «Матч ТВ».

    • Сегодня Дюков был зарегистрирован единственным кандидатом на пост президента РФС.
    • Выборы главы организации состоятся 22 февраля.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.01.2019 19:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16

      Ohotnik3 17 января 2019, 13:25

      Революция нужна в плане возвращения пива на стадионы, в остальном Алаев был, пожалуй, самым эффективным из последних руководителей РФС. Хотелось бы, чтобы он остался на одной из ключевых позиций

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 января 2019, 13:17

      Лимит, антидопинговое агенство, схема сезона - все по-прежнему?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 16 января 2019, 23:09

      Прально, не нужно лодку раскачивать, она с такими пробоинами сама затонет.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 января 2019, 22:20

      а мы уже думали что на броневике речи толкать будешь и в историю войдёшь

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 января 2019, 19:56

      " правильнее будет говорить не о революции, а об эволюционном подходе и создании новых долгосрочных механизмов, которые будут обеспечивать развитие "

      Блин ,извините,земляки,но это мы слышим от "новых питерских" уже не один десяток лет...если зацепить дедушку Ленина ещё..)

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 16 января 2019, 20:05

      Наша песня хороша, начинай сначала... )))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 16 января 2019, 21:45

      Лёша, наши за что не возьмутся, говорят а реформах, эволюции, а на деле получается всё как в 1917г., только без залпа " Авроры"...

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