Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал большое интервью «Прессболу». «Бомбардир» выделил главное по итогам года и перестройке команды.

Об итогах года

В нашем случае нужно подводить скорее итоги сезона. В декабре выводы промежуточные. Если брать прошлый сезон, там 1/4 финала Лиги Европы, Арсенал, Лига чемпионов... Сейчас – новая команда, опять же Лига чемпионов, невыход из группы, отдельные яркие матчи, чемпионат мира... Итоги правильно подводить для двух разных вариантов состава.

О второй половине 2018 года

В одночасье разрушилось ядро из определявших игру футболистов. Ты не знаешь, чего ожидать. Страх неизвестного всегда существует. Что получится, как удастся укомплектоваться? Ты понимаешь, что ЦСКА – большой клуб. В любом случае найдешь, как это компенсировать, и будешь бороться за высокие места. Но то, каким образом мы укомплектовали новую команду и как она выглядит, превзошло все наши ожидания.

О перестройке

Все люди боятся изменений. Но иногда они просто неизбежны. Это надо было принять. Естественно, мало приятного, когда на первом сборе, по сути, нет состава, чтобы провести контрольный матч. Мы вели переговоры, каркас вырисовывался. Но он был теоретическим. Понимали с Романом Юрьевичем Бабаевым, что в августе будем серьезно кувыркаться. Что в принципе и произошло.

О тревоге в начале сезона

Когда пишут, что кто-то поехал на сбор в составе двадцати восьми игроков, а у нас двенадцать, из них два вратаря... Хочешь выстроить оборону и атаку, но – двенадцать человек.

Однако надо отдать должное: все парни тренировались в едином порыве. Бийол, Хосонов, Чернов, Ефремов... Перед первой тренировкой сказал: ребята, у вас уникальный шанс. Но если кто-то думает, что нас мало и этот шанс выпадет автоматом, то нет, мы будем усиливаться.

Они здорово работали. А мы параллельно ждали новичков. Понимали, что вот-вот будет трансфер Головина и появятся какие-то деньги на покупку футболистов, станет проще. Потом уже мне нужно было найти лучшие качества игроков и использовать их. Главная моя задача: каждый футболист, уходя с поля, должен понимать, что он лучший, его больше всех любят и он играет важную роль в достижении результата.