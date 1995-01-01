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    Со следующего сезона трансляции АПЛ в России могут полностью перейти на интернет-платформы

    Как сообщает телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ», холдинг «Матч ТВ» не смог договориться о новом контракте на показ АПЛ. Нынешнее соглашение истекает весной.

    «Покупателем стал интернет-холдинг «Рамблер» Александра Мамута, в который, в частности, входят «Чемпионат», Газета.ru и Lenta.ru.

    «Рамблер» планирует запустить стриминговый проект, включающий в себя спортивные трансляции. Не исключено, что проект будет реализован совместно с «Силой ТВ» Петра Макаренко», – сообщает источник.

    • Если информация подтвердится, АПЛ в России уйдет с телеэкранов.
    • АПЛ – самый дорогой европейский чемпионат по телеправам.
    • «Матч ТВ» транслирует чемпионат Англии на протяжении всего своего существования.

    Источник: Телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +483

      iBragim2102 36 минут назад

      плевать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +726

      zabvo9406 1 час назад

      У *****, спасибо за новогодний подарок!!! А чемпионат Шотландии в жо пу Канделаки забейте!!!!

      1
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      Рейтинг: +1021

      TOMSON > zabvo9406 31 минуту назад

      При чем тут Кандедаки?

      0
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