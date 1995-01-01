Со следующего сезона трансляции АПЛ в России могут полностью перейти на интернет-платформы

Как сообщает телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ», холдинг «Матч ТВ» не смог договориться о новом контракте на показ АПЛ. Нынешнее соглашение истекает весной.

«Покупателем стал интернет-холдинг «Рамблер» Александра Мамута, в который, в частности, входят «Чемпионат», Газета.ru и Lenta.ru.

«Рамблер» планирует запустить стриминговый проект, включающий в себя спортивные трансляции. Не исключено, что проект будет реализован совместно с «Силой ТВ» Петра Макаренко», – сообщает источник.