Главные новости дня. «Реал» выиграл клубный ЧМ, «МЮ» забил пять голов в дебютной игре Сульшера

«МЮ» в первом матче Сульшера победил 5:1.

«Манчестер Сити» и «Челси» проиграли свои матчи в АПЛ.

«Арсенал» впервые в сезоне выиграл первый тайм в АПЛ.

«Реал» в третий раз подряд завоевал титул клубного чемпиона мира.

«Бавария» под руководством Ковача впервые выиграла пятый матч подряд.

Месси установил очередной рекорд топ-5 лиг Европы.

Участники Евро-2020 получат рекордные призовые от УЕФА.

Влашич попал в команду открытий Лиги чемпионов.

«Спартак» вернет Гулиева из «Ростова».

«Зенит» может приобрести Скопинцева.