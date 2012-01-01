Главные новости дня. «Реал» выиграл клубный ЧМ, «МЮ» забил пять голов в дебютной игре Сульшера

«МЮ» в первом матче Сульшера победил 5:1.
«Манчестер Сити» и «Челси» проиграли свои матчи в АПЛ.
«Арсенал» впервые в сезоне выиграл первый тайм в АПЛ.
«Реал» в третий раз подряд завоевал титул клубного чемпиона мира.
«Бавария» под руководством Ковача впервые выиграла пятый матч подряд.
Месси установил очередной рекорд топ-5 лиг Европы.
Участники Евро-2020 получат рекордные призовые от УЕФА.
Влашич попал в команду открытий Лиги чемпионов.
«Спартак» вернет Гулиева из «Ростова».
«Зенит» может приобрести Скопинцева.