УЕФА включил Влашича в команду открытий группового раунда Лиги чемпионов

Будущие звезды футбола. Как сложится их судьба?
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал команду открытий группового раунда Лиги чемпионов этого сезона.
В нее попал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Вратарь: Одиссеас Влаходимос («Бенфика»).
Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Милан Шкриньяр («Интер»), Матейс де Лигт («Аякс»).
Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»), Уссем Ауа («Лион»), Артур («Барселона»), Никола Влашич (ЦСКА), Дженгиз Ундер («Рома»), Джейдон Санчо («Боруссия» Д).
Нападающий: Ирвинг Лосано (ПСВ).
В составлении сборной приняли участие репортеры и редакторы сайта УЕФА. Критерии – возраст (24 года и младше), дебют в Лиге чемпионов в 2018 году или значительный прорыв.
- Влашич провел на групповой стадии шесть полных матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
- Хорват перешел в ЦСКА из «Эвертона» этим летом на правах аренды до конца сезона-2018/19.