УЕФА включил Влашича в команду открытий группового раунда Лиги чемпионов

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал команду открытий группового раунда Лиги чемпионов этого сезона.

В нее попал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Вратарь: Одиссеас Влаходимос («Бенфика»).

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Милан Шкриньяр («Интер»), Матейс де Лигт («Аякс»).

Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»), Уссем Ауа («Лион»), Артур («Барселона»), Никола Влашич (ЦСКА), Дженгиз Ундер («Рома»), Джейдон Санчо («Боруссия» Д).

Нападающий: Ирвинг Лосано (ПСВ).

В составлении сборной приняли участие репортеры и редакторы сайта УЕФА. Критерии – возраст (24 года и младше), дебют в Лиге чемпионов в 2018 году или значительный прорыв.