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    УЕФА включил Влашича в команду открытий группового раунда Лиги чемпионов

    УЕФА на своем официальном сайте опубликовал команду открытий группового раунда Лиги чемпионов этого сезона.

    В нее попал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

    Вратарь: Одиссеас Влаходимос («Бенфика»).

    Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Милан Шкриньяр («Интер»), Матейс де Лигт («Аякс»).

    Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»), Уссем Ауа («Лион»), Артур («Барселона»), Никола Влашич (ЦСКА), Дженгиз Ундер («Рома»), Джейдон Санчо («Боруссия» Д).

    Нападающий: Ирвинг Лосано (ПСВ).

    В составлении сборной приняли участие репортеры и редакторы сайта УЕФА. Критерии – возраст (24 года и младше), дебют в Лиге чемпионов в 2018 году или значительный прорыв.

    • Влашич провел на групповой стадии шесть полных матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • Хорват перешел в ЦСКА из «Эвертона» этим летом на правах аренды до конца сезона-2018/19.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +42631

      zigbert 22 минуты назад

      Будущие звезды футбола. Как сложится их судьба?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1221

      Ubuntu 1 час назад

      Жаль не удержим такого игрока. Эвертон его не отдаст так просто, парень набил себе цену

      0
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      Рейтинг: +441

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Вратарь: Одиссеас Влаходимос, 24 года ("Бенфика")
      Запомнился рядом впечатляющих сейвов и стал едва ли не главной звездой "Бенфики" в сложнейшей группе.

      Защитник: Милан Шкриниар, 23 года ("Интер")
      Великолепное чтение игры и позиционное чутье заставили забыть, что это его дебютный розыгрыш Лиги чемпионов.

      Защитник: Маттейс де Лихт, 19 лет ("Аякс")
      У де Лихта есть все задатки центрального защитника мирового класса. В 19 лет выпускник знаменитой академии "Аякса" уже носит капитанскую повязку в первой команде.

      Защитник: Энди Робертсон, 24 года ("Ливерпуль")
      В феврале дебютировал в Лиге чемпионов, а в мае уже играл в финале. Энергичный защитник отлично подходит под стиль "Ливерпуля".

      Полузащитник: Френки де Йонг, 21 год ("Аякс")
      В арсенале де Йонга есть все, что необходимо современному центральному полузащитнику: хладнокровие, креативность, техника и универсализм.

      Полузащитник: Уссем Ауар, 20 лет ("Лион")
      Может похвастать завидным самообладанием и великолепно читает игру. Ряд впечатляющих матчей на групповом этапе показал, почему его называют новым Иньестой.

      Полузащитник: Артур, 22 года ("Барселона")
      "Мы смотрим на игрока, с которым может начаться новая эра в истории "Барселоны". К словам Хави стоит прислушаться.

      Полузащитник: Никола Влашич, 21 год (ЦСКА)
      Переехав в Москву из "Эвертона" на правах аренды, Влашич быстро стал лидером ЦСКА. Три гола и две результативные передачи на групповом этапе - лишнее тому подтверждение.

      Нападающий: Дженгиз Юндер, 21 год ("Рома")
      В прошлом сезоне помог "Роме" добраться до полуфинала. В новом забил уже три мяча благодаря скорости, креативности и убийственному удару с левой.

      Нападающий: Ирвинг Лосано, 23 (ПСВ)
      Эффектно проявив себя на чемпионате мира, этот взрывной форвард забил в Лиге чемпионов "Тоттенхэму" и "Интеру".

      Нападающий: Джейдон Санчо, 18 ("Боруссия")
      Стал главным открытием "Боруссии" в новом сезоне. Особенно англичанину удался матч с "Монако" в Дортмунде, где его команда победила с результатом 3:0.

      1
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      Рейтинг: +42631

      zigbert > Вот оно чё Михалыч 26 минут назад

      Спасибо за интересную информацию.

      0
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      Рейтинг: +756

      ухоженный крокодил 3 часа назад

      А я и не заметил, что ЦСКА, как всегда обосрался.
      Думал, хоть 3 место возьмут.

      -2
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      Рейтинг: +154

      MrZLOba > ухоженный крокодил 2 часа назад

      Дохр.ена твой сенит дальше пройдёт?

      0
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      Рейтинг: +756

      ухоженный крокодил > MrZLOba 1 час назад

      Слышь свинья, я вообще то и болельщик и болельщик ЦСКА.
      Констатирую факт!
      Ты еще не родился, я ходил на стадион и мы с болельщиками (фанатами) ЦСКА не ссорились.
      Закрой фонтан и ложись спать, а то дедушка мороз, за плохое поведение тебе не подарит подарок.
      =)))))

      0
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      Рейтинг: +756

      ухоженный крокодил > MrZLOba 1 час назад

      А пройдет надеюсь до финала и выиграет. Удачи Зениту!

      0
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      Рейтинг: +208

      Горький565 3 часа назад

      Всё по делу.

      0
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      Рейтинг: +3962

      hevbn 28 4 часа назад

      Это очень приятно для болельщиков ЦСКА и не только , но для всех болельщиков РПЛ , что игрок который играет у нас в чемпионате попал в такую компанию, но с другой стороны этот факт ещё больше уменьшает вероятность сохранить Влашича в ЦСКА , тем более, что он и так в ЦСКА в аренде , даже если он не будет нужен Эвертону , то я думаю, что Эвертон захочет его продать подороже , а с покупателями проблем быть не должно и вряд ли у ЦСКА найдутся деньги на то чтобы выкупить Влашича у Эвертона, к сожалению.

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      Рейтинг: +6659

      DeStar > hevbn 28 4 часа назад

      Да именно так и будет. Мне сложно оценить потенциально его стоимость, но учитывая возраст и этот сезон, для него как скачек. Думаю продать его смогут лямов за 30 точно ,больше вряд ли, потому что ... здоровенная часть цены просто накидывается в зависимости от клуба где игрок "скачет". был бы он игроком какого интера или лиона мог бы и за 50 уйти. А так как это цска и россия.. думаю 30 максимум. Цска столько не отдаст никогда. Жаль ,уйдет ,и придется искать нового, хорошо. хоть бекао покупают. ведь он тоже был в аренды. Во время перехода в цска его цена была 400 тысяч, а уже 6.5 млн.. жесть

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