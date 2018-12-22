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    АПЛ. «Манчестер Сити» проиграл «Кристал Пэлас», «Лестер» победил «Челси»

    «Манчестер Сити» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура АПЛ со счетом 2:3. «Сити» с 44 очками остался на второй строчке в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» набрал 18 очков поднялся 14 место.

    В другом матче «Челси» проиграл «Лестеру» со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Джейми Варди. Лондонский клуб с 37 очками занимает четвертое место. «Лестер» с 25 очками идет девятым.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Борнмут – Брайтон – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Брукс, 21; 2:0 – Брукс, 77.

    Удаление: нет – Динк, 74.

    Вест Хэм – Уотфорд – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дини (с пенальти), 30; 0:2 – Деулофеу, 88.

    Хаддерсфилд – Саутгемптон – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Редмонд, 15; 0:2 – Ингс (с пенальти), 42; 1:2 – Биллинг, 58; 1:3 – Обафеми, 71.

    Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Гюндоган, 27; 1:1 – Шлюпп, 33; 1:2 – Таунсенд, 25; 1:3 – Миливоевич (с пенальти), 51; 2:3 – Де Брюйне, 85.

    Челси – Лестер – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Варди, 51.

    Ньюкасл – Фулхэм – 0:0

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    «Ман Сити» пропустил сумасшедший гол. Нереальная красота

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2018 19:54
    Комментарии11
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      Рейтинг: +185

      eaguar 2 часа назад

      Чудеса случаются .

      0
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      Рейтинг: +370

      Docentusa 3 часа назад

      интересный тур!

      0
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      Рейтинг: +527

      Sedoi_Goblin 4 часа назад

      Как всё ,однако,завертелось..

      0
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      Рейтинг: +42716

      zigbert 4 часа назад

      Очень неожиданно и Челси и Ман Сити ,проиграли дома. Ливерпуль уходит в отрыв.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1197

      starche 4 часа назад

      Отличный футбол в АПЛ! 95 минут полой отдачи футболистов! Приходится только завидовать..............

      3
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      Рейтинг: +10

      Cesk222 5 часов назад

      Фанаты Ливерпуля ликуют)))

      0
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      Рейтинг: +963

      alex kidn > Cesk222 5 часов назад

      Фанаты всей Англии ликуют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +967

      21082014 5 часов назад

      вот это подарочек!надо ознакомиться как такие чудеса произошли..

      4
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      Рейтинг: +40549

      Рубик Докоян 5 часов назад

      Опаньки, попали лидеры под раздачу...

      4
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      Рейтинг: +265

      LMI 5 часов назад

      Ха. Оказывается иногда стоит ждать осечки от конкурентов там, где их быть не должно

      2
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      Рейтинг: +257

      Platon Faustov > LMI 5 часов назад

      как чувствовал, поставил на кп, там 24 был )))

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