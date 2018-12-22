АПЛ. «Манчестер Сити» проиграл «Кристал Пэлас», «Лестер» победил «Челси»

Чудеса случаются .
«Манчестер Сити» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура АПЛ со счетом 2:3. «Сити» с 44 очками остался на второй строчке в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» набрал 18 очков поднялся 14 место.
В другом матче «Челси» проиграл «Лестеру» со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Джейми Варди. Лондонский клуб с 37 очками занимает четвертое место. «Лестер» с 25 очками идет девятым.
Результаты других матчей:
Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур
Голы: 1:0 – Брукс, 21; 2:0 – Брукс, 77.
Удаление: нет – Динк, 74.
Вест Хэм – Уотфорд – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Дини (с пенальти), 30; 0:2 – Деулофеу, 88.
Хаддерсфилд – Саутгемптон – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Редмонд, 15; 0:2 – Ингс (с пенальти), 42; 1:2 – Биллинг, 58; 1:3 – Обафеми, 71.
Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:3 (1:2)
Голы: 1:0 – Гюндоган, 27; 1:1 – Шлюпп, 33; 1:2 – Таунсенд, 25; 1:3 – Миливоевич (с пенальти), 51; 2:3 – Де Брюйне, 85.
Гол: 0:1 – Варди, 51.
«Ман Сити» пропустил сумасшедший гол. Нереальная красота