АПЛ. «Манчестер Сити» проиграл «Кристал Пэлас», «Лестер» победил «Челси»

«Манчестер Сити» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура АПЛ со счетом 2:3. «Сити» с 44 очками остался на второй строчке в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» набрал 18 очков поднялся 14 место.

В другом матче «Челси» проиграл «Лестеру» со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Джейми Варди. Лондонский клуб с 37 очками занимает четвертое место. «Лестер» с 25 очками идет девятым.

Результаты других матчей:

Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

Борнмут – Брайтон – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Брукс, 21; 2:0 – Брукс, 77.

Удаление: нет – Динк, 74.

Вест Хэм – Уотфорд – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дини (с пенальти), 30; 0:2 – Деулофеу, 88.

Хаддерсфилд – Саутгемптон – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Редмонд, 15; 0:2 – Ингс (с пенальти), 42; 1:2 – Биллинг, 58; 1:3 – Обафеми, 71.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Гюндоган, 27; 1:1 – Шлюпп, 33; 1:2 – Таунсенд, 25; 1:3 – Миливоевич (с пенальти), 51; 2:3 – Де Брюйне, 85.

Челси – Лестер – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Варди, 51.

Ньюкасл – Фулхэм – 0:0

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