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    Клубный ЧМ. «Реал» разгромил «Аль-Айн» и в третий год подряд выиграл турнир

    «Реал» обыграл «Аль-Айн» в финале клубного чемпионата мира со счетом 4:1. Это третья победа испанцев в последних трех розыгрышах турнира (2016, 2017 и 2018 годы).

    Ранее аргентинский «Ривер Плейт» победил в матче за третье место.

    Клубный чемпионат мира. Финал

    Реал (Испания) – Аль-Айн (ОАЭ) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Модрич, 14; 2:0 – Льоренте, 60; 3:0 – Рамос, 79; 3:1 – Шиотани, 86; 4:1 – Надер (в свои ворота) 90+1.

    Календарь клубного чемпионата мира

    Результаты клубного чемпионата мира

    «Реал» – снова лучший клуб мира. Стать им удалось легко

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2018 21:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +266

      владимир миронов 2 часа назад

      Абсолютно разный уровень команд. Вот "Реал" и играл расслабленно, в тренировочном режиме. А насчет клубного ЧМ, так это чисто условное название.

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      Рейтинг: +8621

      Garrincha58 3 часа назад

      самый не интересный клубный ЧМ

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      Рейтинг: +6663

      DeStar > Garrincha58 2 часа назад

      он уже давно такой

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      Рейтинг: +6663

      DeStar 3 часа назад

      Соперники днари, даже гол умудрились забить, а так даже ... да вообще ни на что не способны. японцы и то лучше были, ну или реал там просто хуже был. А тут проходной двор в защите и везде. легкая победа даже для такого реала

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      Рейтинг: +1729

      panmon > DeStar 2 часа назад

      Так это же не какой-то победитель! Это команда хозяин турнира... просто по пенальти прошли Ривер.
      Тут вариантов вообще не было кто победит

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