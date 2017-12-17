Клубный ЧМ. «Реал» разгромил «Аль-Айн» и в третий год подряд выиграл турнир

«Реал» обыграл «Аль-Айн» в финале клубного чемпионата мира со счетом 4:1. Это третья победа испанцев в последних трех розыгрышах турнира (2016, 2017 и 2018 годы).

Ранее аргентинский «Ривер Плейт» победил в матче за третье место.

Клубный чемпионат мира. Финал

Реал (Испания) – Аль-Айн (ОАЭ) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Модрич, 14; 2:0 – Льоренте, 60; 3:0 – Рамос, 79; 3:1 – Шиотани, 86; 4:1 – Надер (в свои ворота) 90+1.

Календарь клубного чемпионата мира

Результаты клубного чемпионата мира

«Реал» – снова лучший клуб мира. Стать им удалось легко