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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» забил пять голов «Кардиффу» в первом матче при Сульшере

    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в матче 18-го тура АПЛ со счетом 5:1. Это первая игра «МЮ» при Уле-Гуннаре Сульшере, он занимает пост исполняющего обязанности главного тренера команды после отставки Жозе Моуринью.

    «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и поднялся на шестую строчку в таблице. «Кардифф» с 14 очками идет на 17 месте.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Кардифф – Манчестер Юнайтед – 1:5 (1:3)

    Голы: 0:1 – Рэшфорд, 3; 0:2 – Эррера, 29; 1:2 – Камараса (с пенальти), 38; 1:3 – Марсьяль, 41; 1:4 – Лингард, 57; 1:5 – Лингард, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Сульшер начал в «МЮ» с пяти голов. Невероятный старт

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2018 22:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10794

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Козырный дебют!

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      Рейтинг: +306

      JTherry 1 час назад

      Кардифф, конечно, не показатель, но все-равно - впечатляюще...

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      Рейтинг: +527

      Sedoi_Goblin 2 часа назад

      Вот если бы следующие три-четыре игры выдать с таким счетом,то да.. А так.. Кардифф в этом сезоне не пинает только ленивый..

      0
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      Рейтинг: +425

      Maxi_7 2 часа назад

      Где-то сейчас истерически смеется Жозе...)

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      Рейтинг: +1729

      panmon 2 часа назад

      Вот оно доказательство - игроки опять слили тренера. Всем же ясно что Сульшер ничего не успел поменять. А команда заиграла сама

      1
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      Рейтинг: +780

      Dimka_Foxy > panmon 2 часа назад

      Всем очевидно было что автобус не работает, просто сыграли от себя и сразу результат

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