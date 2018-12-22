АПЛ. «Манчестер Юнайтед» забил пять голов «Кардиффу» в первом матче при Сульшере

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в матче 18-го тура АПЛ со счетом 5:1. Это первая игра «МЮ» при Уле-Гуннаре Сульшере, он занимает пост исполняющего обязанности главного тренера команды после отставки Жозе Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и поднялся на шестую строчку в таблице. «Кардифф» с 14 очками идет на 17 месте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

Кардифф – Манчестер Юнайтед – 1:5 (1:3)

Голы: 0:1 – Рэшфорд, 3; 0:2 – Эррера, 29; 1:2 – Камараса (с пенальти), 38; 1:3 – Марсьяль, 41; 1:4 – Лингард, 57; 1:5 – Лингард, 90.

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