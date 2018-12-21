Скопинцев может перейти из «Ростова» в «Зенит»

Да хватит уже грабить другие клубы....РФС просто обязан запретить Зениту проводить свою идиотскую политику- ослаблять в первую очередь другие команды , но не укрепляясь самому....И это справедливый фейр-флей ??? Когда один клуб страны, за счет народного достояния своей же страны , просто разграбливает другие клубы своей же страны ???? Давно пора Зениту запретить это ....Только вот у нас и глава РФС тоже из Питера был....Очень надеюсь, что следующий глава РФС не будет связан с Зенитом....
Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев может продолжить карьеру в «Зените».
Как сообщает Sport24, переговоры по трансферу пока не начались, но спортивный отдел петербургского клуба активно изучает вопросы, связанные с переходом 21-летнего россиянина.
Ранее сообщалось, что «Зенит» зимой хочет приобрести левого и центрального защитников. Сегодня стало известно об интересе сине-бело-голубых к Сверриру Ингасону.
- Контракт Скопинцева с «Ростовом» рассчитан до 2023 года.
- В этом сезоне игрок провел 15 матчей в РПЛ и сделал две голевые передачи.
- Скопинцев выступал за молодежную команду «Зенита» с 2014 по 2015 год.