Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Скопинцев может перейти из «Ростова» в «Зенит»

    Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев может продолжить карьеру в «Зените».

    Как сообщает Sport24, переговоры по трансферу пока не начались, но спортивный отдел петербургского клуба активно изучает вопросы, связанные с переходом 21-летнего россиянина.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» зимой хочет приобрести левого и центрального защитников. Сегодня стало известно об интересе сине-бело-голубых к Сверриру Ингасону.

    • Контракт Скопинцева с «Ростовом» рассчитан до 2023 года.
    • В этом сезоне игрок провел 15 матчей в РПЛ и сделал две голевые передачи.
    • Скопинцев выступал за молодежную команду «Зенита» с 2014 по 2015 год.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:17
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20061

      zico2205 44 минуты назад

      Да хватит уже грабить другие клубы....РФС просто обязан запретить Зениту проводить свою идиотскую политику- ослаблять в первую очередь другие команды , но не укрепляясь самому....И это справедливый фейр-флей ??? Когда один клуб страны, за счет народного достояния своей же страны , просто разграбливает другие клубы своей же страны ???? Давно пора Зениту запретить это ....Только вот у нас и глава РФС тоже из Питера был....Очень надеюсь, что следующий глава РФС не будет связан с Зенитом....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +958

      Manilov > zico2205 17 минут назад

      С одной стороны вы правы. Но о каком грабеже вы говорите?
      1. Если клуб не захочет отпускать игрока, то не отпустит.
      2. Если не захочет игрок, то никуда не уедет.
      3. Если игрок и клуб согласны, то Зенит за это платит и немало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +692

      SIRIUS 2002 48 минут назад

      Ростов -кузница кадров Зенита!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3128

      anatolich72 1 час назад

      -Пошли растаскивать конкурентов.Тухлая политика болота.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +701

      lotsman 1 час назад

      "............переговоры по трансферу пока не начались, но спортивный отдел петербургского клуба активно изучает вопросы............."
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Спортивный отдел изучает вопросы по всем направлениям. Это его работа. На то он и спортивный отдел. А работа журналистов, СТРОИТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ и запускать уток.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25568

      MaxRnD 1 час назад

      И ни конца, ни краю этому раю .... ((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      nominum 1 час назад

      Новосельцев, Нобоа...Теперь ещё и Скопинцев скамейку полировать пойдёт. Зенит платит за то, чтобы против него некому было играть.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3372

      Отчаянный Пердун > nominum 1 час назад

      Нобоа при Семаке здорово выглядел, но кресты порвал. Здоровья ему.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1277

      Кlaksvikar Ittrotarselag 1 час назад

      Скопинцев может заиграть на приличном уровне, если попадёт к серьёзному тренеру. В Ростове такого точно нет, в Зените - пока непонятно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +691

      movie > Кlaksvikar Ittrotarselag 1 час назад

      что в Зените непонятного?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25568

      MaxRnD > Кlaksvikar Ittrotarselag 42 минуты назад

      У нас такой тренер есть только в Казани, но там увы нет ресурсов ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      a-rakhmatov 2 часа назад

      Опять Зеня опустошает состав Ростова...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1012

      Фотон 2 часа назад

      В Ростове он в основе , а в Зените еще как карта ляжет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8546

      sssrspartak > Фотон 1 час назад

      он на лавку ляжет!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      латунный сепаратист 3 часа назад

      сасать бомжи

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105122
    #2
    Zenit-84
    76271
    #3
    Андрей Ермошин
    67517
    #4
    Chernyi Lis
    66702
    #5
    DeMoN-FCMU
    62953
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru