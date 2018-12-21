Скопинцев может перейти из «Ростова» в «Зенит»

Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев может продолжить карьеру в «Зените».

Как сообщает Sport24, переговоры по трансферу пока не начались, но спортивный отдел петербургского клуба активно изучает вопросы, связанные с переходом 21-летнего россиянина.

Ранее сообщалось, что «Зенит» зимой хочет приобрести левого и центрального защитников. Сегодня стало известно об интересе сине-бело-голубых к Сверриру Ингасону.