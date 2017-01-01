«Зенит» и «Краснодар» заинтересованы в покупке защитника «Ростова» Ингасона

У "Ростова" финансовые проблемы и продадут тому кто больше заплатит, а игроку предложит лучший контракт. Поэтому шансов больше у " Зенита", а там видно будет слух это или реальность.
Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон попал в сферу интересов «Зенита».
Петербургский клуб рассматривает вариант с покупкой 25-летнего игрока на тот случай, если зимой команду покинет кто-то из центральных защитников.
На исландца также претендует «Краснодар».
«Ростов» готов продать футболиста за 3 миллиона евро.
- Ингассон перешел в «Ростов» летом 2017 года из «Гранады» за 2 миллиона евро.
- В этом сезоне защитник провел 17 матчей в РПЛ, забив два гола.
- Контракт Ингасона с «Ростовом» рассчитан до 2020 года.