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    «Зенит» и «Краснодар» заинтересованы в покупке защитника «Ростова» Ингасона

    Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон попал в сферу интересов «Зенита».

    Петербургский клуб рассматривает вариант с покупкой 25-летнего игрока на тот случай, если зимой команду покинет кто-то из центральных защитников.

    На исландца также претендует «Краснодар».

    «Ростов» готов продать футболиста за 3 миллиона евро.

    • Ингассон перешел в «Ростов» летом 2017 года из «Гранады» за 2 миллиона евро.
    • В этом сезоне защитник провел 17 матчей в РПЛ, забив два гола.
    • Контракт Ингасона с «Ростовом» рассчитан до 2020 года.

    Источник: «Невские новости»

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    Сегодня, 06:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +40355

      Рубик Докоян 18 минут назад

      У "Ростова" финансовые проблемы и продадут тому кто больше заплатит, а игроку предложит лучший контракт. Поэтому шансов больше у " Зенита", а там видно будет слух это или реальность.

      0
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      Рейтинг: +265

      владимир миронов 29 минут назад

      Ростов,как сосед географический, может уступить Краснодару, мы и за Ростов тоже болеем. Этот "Зенит" как спрут обескровливает все команды, а ребята потом на лавках сидят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8774

      афоня72 53 минуты назад

      Очень неплохой парень. Ростов как всегда поставляет хорошие кадры.

      1
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      Рейтинг: +51

      Play 1 час назад

      В конце сезона Ростов опять разберут на органы. Уже в который раз успешное выступление идёт команде во вред

      1
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      Рейтинг: +25

      Spaunn7 1 час назад

      Хорош этот парень . Цена вообще адекватная. В Краснодаре ему будет комфортней .

      1
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      Рейтинг: +78

      латунный сепаратист 3 часа назад

      отебитесь от ростова

      0
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      Рейтинг: +447

      belrus21 3 часа назад

      Краснодару нужен хороший защитник. Спартак переманил Жиго, а Гранквиста полноценно заменить не удалось

      2
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      Рейтинг: +1282

      15112007 3 часа назад

      Можно принимать ставки, куда он в результате перейдёт. Думаю, все-таки чуть выше шансы, что в Краснодар.

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