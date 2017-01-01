«Зенит» и «Краснодар» заинтересованы в покупке защитника «Ростова» Ингасона

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон попал в сферу интересов «Зенита».

Петербургский клуб рассматривает вариант с покупкой 25-летнего игрока на тот случай, если зимой команду покинет кто-то из центральных защитников.

На исландца также претендует «Краснодар».

«Ростов» готов продать футболиста за 3 миллиона евро.