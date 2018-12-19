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    Прядкин: «Лимит? Никто не знает, каким он будет – «10+15» или «9+16»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин, назначенный сегодня исполняющим обязанности главы РФС, заявил, что пока не знает, какие именно изменения произойдут с лимитом на легионеров.

    Как уже давно известно, планируется заменить ограничение числа иностранных игроков на поле лимитом на легионеров в заявке на сезон.

    «Действующий лимит на легионеров утвержден на полтора года – этот сезон и следующий. Он будет пересмотрен в 2020-2021 году.

    Изменения будут связаны с заявкой. Какая заявка будет – «10+15», «9+16», никто не знает.

    Зависит, в том числе, от состава исполкома [РФС], который будет переизбираться на конференции в феврале», – сказал Прядкин.

    Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «6+5» на поле.

    Источник: Sports.ru

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    19.12.2018 14:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3212

      prezent2017 10 часов назад

      Да давайте вообще одних легов на поле выпускать. Только я лучше пойду любителей смотреть, чем это стадо наёмников.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42098

      zigbert 17 часов назад

      Может получится что придем опять к ныне действующему лимиту.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      professor13 17 часов назад

      Чем больше лимит тем скучнее будет чемпионат,10~15,нормальный вариант,лигионеры так будут по качественней

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +750

      ухоженный крокодил 19 часов назад

      Засуньте свой лимит Мутко и Путину. куда надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17035

      gol_kak_sokol 19 часов назад

      Вредители.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +764

      Axe111 19 часов назад

      0+100. Как тебе прикажут такой и будет,пешка

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +625

      SIRIUS 2002 19 часов назад

      Вратаря с Российским паспортом на ворота, и в путь!
      Вот такой лимит может получиться!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4736

      parevg 19 часов назад

      3 + 22 такой мне понравится.

      1
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      Рейтинг: +488

      Евгений П 19 часов назад

      Как Вам царь прикажет,такой лимит и будет

      3
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