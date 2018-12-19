Прядкин: «Лимит? Никто не знает, каким он будет – «10+15» или «9+16»

Президент РПЛ Сергей Прядкин, назначенный сегодня исполняющим обязанности главы РФС, заявил, что пока не знает, какие именно изменения произойдут с лимитом на легионеров.

Как уже давно известно, планируется заменить ограничение числа иностранных игроков на поле лимитом на легионеров в заявке на сезон.

«Действующий лимит на легионеров утвержден на полтора года – этот сезон и следующий. Он будет пересмотрен в 2020-2021 году.

Изменения будут связаны с заявкой. Какая заявка будет – «10+15», «9+16», никто не знает.

Зависит, в том числе, от состава исполкома [РФС], который будет переизбираться на конференции в феврале», – сказал Прядкин.

Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «6+5» на поле.