Лига чемпионов. ЦСКА в последнем матче сыграет с «Реалом»

Сегодня ЦСКА проведет матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Букмекеры уверены, что «Реал» не испытает проблем в этой встрече и предлагают поставить на победу хозяев с коэффициентом 1,24. Выигрыш армейцев оценивается коэффициентом 13.

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«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – ЦСКА.

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