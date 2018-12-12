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    Лига чемпионов. ЦСКА в последнем матче сыграет с «Реалом»

    Сегодня ЦСКА проведет матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

    Букмекеры уверены, что «Реал» не испытает проблем в этой встрече и предлагают поставить на победу хозяев с коэффициентом 1,24. Выигрыш армейцев оценивается коэффициентом 13.

    Сделать ставки на игру можно в нашем Конкурсе прогнозов.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – ЦСКА.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2018 19:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 12 декабря 2018, 23:40

      Просто огонь с играли, поставили точку в уходящем году!

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      Рейтинг: +481

      sergey610 12 декабря 2018, 22:57

      Хотя не помогло.

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      Рейтинг: +481

      sergey610 12 декабря 2018, 22:55

      Молодцы. Я говорил, что бы крупно не проиграли, а они взяли крупно выиграли. Молодцы.

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      Рейтинг: +1342

      ruded 12 декабря 2018, 21:35

      понравилось, когда показали афроевропейцев болельщиков ЦСКА))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 декабря 2018, 21:33

      уже спасибо ЦСКА!!!!!

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      Рейтинг: +4440

      ЮНик 12 декабря 2018, 20:34

      Интересно посмотреть, как проявят себя "честолюбивые дублеры" из "Реала" в абсолютно ничего не значащем для команды матче. И как на их фоне будет смотреться ЦСКА. При всей "любви" к ним, сегодня ставлю на их победу. Уж больно коэффициент заманчив. Так победим!!!

      0
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      Рейтинг: +481

      sergey610 12 декабря 2018, 20:11

      Хоть бы проиграли не крупно.

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      Рейтинг: +25055

      bset 12 декабря 2018, 20:05

      На изи пройдем в плей-офф ЛЕ.

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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 12 декабря 2018, 20:05

      Пусть сегодня опять случится чудо, вперед окаянные

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 12 декабря 2018, 20:03

      Давай ЦСКА! весь Спартак прилетел за тебя поболеть))

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