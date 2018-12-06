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    • Медведев: «На ЧМ-2018 потратили 650 миллиардов. Этого хватило бы всего лишь на один месяц пенсий»

    Медведев: «На ЧМ-2018 потратили 650 миллиардов. Этого хватило бы всего лишь на один месяц пенсий»

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о потраченных и вырученных средствах за время чемпионата мира-2018, прошедшего с 14 июня по 15 июля в России

    – Не лучше ли было потратить деньги, выделенные на ЧМ, на социальные нужды?

    – Мы потратили на подготовку чемпионата мира приблизительно 650 миллиардов рублей. Это расходы на функционирование пенсионной системы в течение месяца – и все.

    Деньги большие, а с точки зрения текущих расходов, это, в общем-то, достаточно обычная сумма. Выручили от проведения чемпионата, по подсчетам экономистов, где-то на 200 миллиардов больше.

    Вы сказали про те города, где проходил чемпионат мира. Мы с вами в этих городах бывали. В них зачастую нормальных аэропортов не было, не было гостиниц. Это не про Москву и Санкт-Петербург, конечно. А сейчас там есть все. Это дало мощнейший толчок для развития инфраструктуры, медицинских сервисов, социальных услуг.

    Источник: «Интерфакс»

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    06.12.2018 18:24
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 декабря 2018, 09:51

      Так это на всю пенсионную систему со всеми прихлебателями и ворами.

      1
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      Рейтинг: +187

      maxpav 7 декабря 2018, 11:03

      Самое отвратительное, когда об экономике вообще и о пенсиях в частности рассуждает ни хрена в этом не разбирающийся дяденька с воланом. К тому же ему абсолютно на все на$$ать.

      3
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      Рейтинг: +799

      амани 7 декабря 2018, 09:53

      мужики, я думаю , что он подсчитал свою личную выгоду.......по другому они считать не умеют.....

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 декабря 2018, 22:53

      Этот сукин сын о чем говорит... твои хаты по миру стоямость..по твоему зарплате тебе 500 лет щас должно быть а не официально молчу.... тебя и путина зажево сжеч нужно... 15 тысяч песни эт смех и то деревнях по 8 дают твари.... нефть газ доход куда идет не считаю налоги на машин бизнес аренда и тд... Египет уезжаю вижу свою страну эт хуже гандураса... я Египте за 10 тысяч месяц кайфавал фрукты какие хочешь каждый день пока не лопнеш напитки шашлык колян... в Москве за 10 тысяч хер на неделю фрукты возьмешь какие хочешь

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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > de bruyne 6 декабря 2018, 23:02

      Ты бы с больными-то помягШе... )))
      НапуЖаешь.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > de bruyne 6 декабря 2018, 23:26

      живи а египту чего ты тут в нищете?

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > de bruyne 6 декабря 2018, 23:38

      Ты географию в школе учил? Ты бы ещё про фрукты на северном полюсе написал.))))
      А знаешь, сколько стоит снег в Египте??? Что бы там сделать лыжный курорт знаешь сколько денег надо вбухать?
      А у нас горки безплатно. ))))
      10 тыр - это 131 евро. И ты хочешь сказать, что в Египте на 130 евро месяц жил? Ты что там по помойкам еду искал?

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 6 декабря 2018, 22:27

      Дим,ты давай ещё о промилях и о переводе часов не в ту сторону заговори

      4
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > С-Пб on-line 6 декабря 2018, 23:04

      Дай ему новый айфон - вмиг забудет, куда и зачем пришёл, на какой вопрос отвечал: играться будет. !)))

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > derrik2000 7 декабря 2018, 13:05

      Во-во)))Вспомнилось: у меня в мохнатые года в школе историку на урок приносишь гитару...и всё, весь урок наяривает, поёт)))

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 декабря 2018, 22:06

      Да, нормально всё. 650 лярдов для России вообще не деньги. Послушаешь куда сколько триллионов уходит, волосы дыбом встают. А так - 650 лярдов - это 10 лярдов зелёных. Нормально. Северный стадик вроде бы даже дороже стоил.

      4
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      Рейтинг: +987

      Mirak92 6 декабря 2018, 21:53

      Су...а ,чем то я теперь хохлов понимаю!!!!даешь революцию твою мать!!!!

      3
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 6 декабря 2018, 21:37

      А можно было и с экономить на одном стадионе , всего-то надо было дать одно место Краснодару ,стадион красивый

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 декабря 2018, 21:37

      а что он врёт?То что РФ заработала на ЧМ или то что построили всякой херни-которую бы никогда не построили?Димон конечно пустышка,но ведь он правду говорит.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 декабря 2018, 21:25

      " не было гостиниц"
      А нафига,в городе где нет приезжих,гостиницы? Частники бы настроили,был бы спрос.

      6
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