Медведев: «На ЧМ-2018 потратили 650 миллиардов. Этого хватило бы всего лишь на один месяц пенсий»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о потраченных и вырученных средствах за время чемпионата мира-2018, прошедшего с 14 июня по 15 июля в России

– Не лучше ли было потратить деньги, выделенные на ЧМ, на социальные нужды?

– Мы потратили на подготовку чемпионата мира приблизительно 650 миллиардов рублей. Это расходы на функционирование пенсионной системы в течение месяца – и все.

Деньги большие, а с точки зрения текущих расходов, это, в общем-то, достаточно обычная сумма. Выручили от проведения чемпионата, по подсчетам экономистов, где-то на 200 миллиардов больше.

Вы сказали про те города, где проходил чемпионат мира. Мы с вами в этих городах бывали. В них зачастую нормальных аэропортов не было, не было гостиниц. Это не про Москву и Санкт-Петербург, конечно. А сейчас там есть все. Это дало мощнейший толчок для развития инфраструктуры, медицинских сервисов, социальных услуг.