Кафельников: «Поступок фаната, напавшего на Глушакова, заслуживает уважения»

Известный теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал, зачем перевел 10 тысяч рублей фанату, выбежавшему на поле в матче Лиги Европы с «Рапидом» (1:2). Болельщик был арестован на десять суток, ему запретили посещать футбольные игры в течение пяти лет.

«Я ничего этим не хотел добиваться, просто, как обычно это делается в спартаковском сообществе в твиттере: если кому-то нужная какая-то помощь, кто-то клич в твиттер бросает. Один из пользователей спросил, у кого есть желание поддержать парня финансово, потому что какие-то трудности в связи с этой ситуацией у него будут. Таким образом, как говорится, один за всех и все за одного. Потом меня немножко взбесила реакция других спортивных ресурсов, которые преподнесли все это с той стороны, с которой они хотели это видеть.

Меня это задело. Чем больше вы будете писать, тем больше я будут переводить денег парню. Судя по реакции многих, они парню очень необходимы. Я хотел поддержать парня. Это шаг, на который не каждый решится. Наверняка он осознавал, что таким образом, выбежав на поле, он какой-то урон понесет. Понимал, что будут санкции и со стороны клуба. Но сложившаяся ситуация вынудила его на такой поступок. По мне так это заслуживает уважения», – сказал Кафельников.