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    • Кафельников: «Поступок фаната, напавшего на Глушакова, заслуживает уважения»

    Кафельников: «Поступок фаната, напавшего на Глушакова, заслуживает уважения»

    Известный теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал, зачем перевел 10 тысяч рублей фанату, выбежавшему на поле в матче Лиги Европы с «Рапидом» (1:2). Болельщик был арестован на десять суток, ему запретили посещать футбольные игры в течение пяти лет.

    «Я ничего этим не хотел добиваться, просто, как обычно это делается в спартаковском сообществе в твиттере: если кому-то нужная какая-то помощь, кто-то клич в твиттер бросает. Один из пользователей спросил, у кого есть желание поддержать парня финансово, потому что какие-то трудности в связи с этой ситуацией у него будут. Таким образом, как говорится, один за всех и все за одного. Потом меня немножко взбесила реакция других спортивных ресурсов, которые преподнесли все это с той стороны, с которой они хотели это видеть.

    Меня это задело. Чем больше вы будете писать, тем больше я будут переводить денег парню. Судя по реакции многих, они парню очень необходимы. Я хотел поддержать парня. Это шаг, на который не каждый решится. Наверняка он осознавал, что таким образом, выбежав на поле, он какой-то урон понесет. Понимал, что будут санкции и со стороны клуба. Но сложившаяся ситуация вынудила его на такой поступок. По мне так это заслуживает уважения», – сказал Кафельников.

    Источник: «Р-Спорт»

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    02.12.2018 07:28
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +47

      Slepoy71 2 декабря 2018, 21:21

      Готовь бабки- сегодня ещё один поробежался...

      0
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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 2 декабря 2018, 18:58

      Усынови его. Со странной дочерью получится хорошая пара.

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 2 декабря 2018, 17:22

      Кафельников стал дегенератом и ДЕБИЛОМ! Он поощряет действия псевдофанатов, из-за которых клуб имеет материальные убытки( и не малые). Какой ты СПАРТАЧ? Ты такой же отморозок!!!

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 2 декабря 2018, 13:27

      Кафельников правильно гутарит. Спартак нынче не того статуса клуб, что был раньше. Это уже не просто не народный клуб, а уже - антинародный. Сборище прощелыг, подлецов и холуев ейных.
      В том и вся поднаготная гонений на Карреру. Каррера понял, что Спартак нынешний - это вариант "старушечьего дома " из "12 стульев". Который иуда захватил и своих родичей и прихлебателей "столоваться" поставил. Массимо начал чистку. И банда Шлюшака поняла что эта чистка их коснется в первую очередь. Вот, и нанесли подлый удар. Сливали матчи и турниры и подняли согласованно бучу в СМИ.
      Вряд ли, среди "адвокатов" Шлюшака есть люди, этого не понимающие. Скорее всего, такие же прохвосты и прощелыги.

      0
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      Рейтинг: +122

      озеров 2 декабря 2018, 13:07

      Смотрю глорье с соккера потихоньку на бомбу перебирается. Что твари Спартачей там почистили, теперь и сюда добрались. Скучно вам в вашей клоаке? Помои не на кого лить?

      -1
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      Рейтинг: +800

      Театрал 2 декабря 2018, 11:40

      То есть нарушать правила проведения соревнований- героизм? Совсем Женя охерел от безнаказанности.

      5
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 2 декабря 2018, 11:37

      Герой нашего времени... Потому и живем так. Как мы умудрились все просрать?

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 декабря 2018, 11:30

      Кафель -- мудак известный !

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 декабря 2018, 10:50

      Когда-то я олимпийского чемпиона уважал, но времена проходят и появляется презрение.

      5
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 2 декабря 2018, 10:33

      Лучше бы перевел эти деньги в детский дом... А на счет "уважения" к выбежавшему фанату - каждый мерит своими поступками ...

      10
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