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    Стадионы ЧМ-2018 будут использоваться для проведения музейных выставок

    Департамент музеев Министерства культуры РФ рассматривал возможность проведения временных экспозиций на площадях стадионов, построенных к чемпионату мира-2018.

    «Вопрос использования выставочных площадей, имеющихся в распоряжении стадионов рассматривался департаментом музеев вместе с музейным сообществом.

    К сожалению, из-за неприспособленности этих помещений к требованиям, предъявляемым к экспонированию предметов Музейного фонда РФ, создание в них полноценных музеев вряд ли возможно.

    Организация же временных экспозиций, в том числе мультимедийных, в них вполне возможна, и мы только поддерживаем стремление наполнить их жизнью, людьми, интересными событиями, сотрудничеством с местными учреждениями культуры», – рассказал директор Департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

    Чемпионат мира по футболу в России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соревнования приняли 12 стадионов в 11 городах страны.

    Источник: ТАСС

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    26.11.2018 09:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 16:47

      Хотя бы такой выход. На содержание этих объектов требуются большие деньги.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 26 ноября 2018, 11:51

      А что по прямому назначению использование стадионов не судьба ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 26 ноября 2018, 11:43

      В разумных пределах,может и не плохо,только....,как бы,в базары не превратили,как в 90е

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 ноября 2018, 11:43

      вот оно,наследие и продолжение после чм....

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 10:35

      Всё доступное там будет проводиться, чтобы хоть как-то зарабатывать на содержание этих спортивных арен.

      3
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 26 ноября 2018, 10:05

      Справедливое решение ))

      2
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