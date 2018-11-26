Стадионы ЧМ-2018 будут использоваться для проведения музейных выставок

Департамент музеев Министерства культуры РФ рассматривал возможность проведения временных экспозиций на площадях стадионов, построенных к чемпионату мира-2018.

«Вопрос использования выставочных площадей, имеющихся в распоряжении стадионов рассматривался департаментом музеев вместе с музейным сообществом.

К сожалению, из-за неприспособленности этих помещений к требованиям, предъявляемым к экспонированию предметов Музейного фонда РФ, создание в них полноценных музеев вряд ли возможно.

Организация же временных экспозиций, в том числе мультимедийных, в них вполне возможна, и мы только поддерживаем стремление наполнить их жизнью, людьми, интересными событиями, сотрудничеством с местными учреждениями культуры», – рассказал директор Департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

Чемпионат мира по футболу в России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соревнования приняли 12 стадионов в 11 городах страны.