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    Президент «Ривера» – об атаке на автобус «Боки»: «Сразу сказал, что финал проводить нельзя. Не хочу побеждать такой ценой»

    Президент «Ривер Плейта» Родольфо Д’Онофрио поделился мнением о переносе ответного матча финала Кубка Либертадорес против «Боки Хуниорс» из-за беспорядков около стадиона.

    «Уверяю, наш клуб не несет ответственности за произошедшее (об атаке болельщиков на автобус соперника – прим. «Бомбардира»). Мы не могли играть против команды, которая оказалась в такой ситуации. В этом мы солидарны с президентом «Боки» Даниэлем Ангелики.

    Чувствую себя ужасно. Извиняюсь перед болельщиками.

    Сразу сказал представителям КОНМЕБОЛ, что финал проводить нельзя. Я не хочу побеждать такой ценой», – цитирует аргентинца Goal.

    Сообщалось, что встреча перенесена на сегодня, 25-го ноября.

    Фанаты сорвали финал Кубка Либертадорес. В Аргентине – жесть

    Источник: Goal

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    25.11.2018 13:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 25 ноября 2018, 14:54

      Ривер- Бока это мини ядерная война..

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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 25 ноября 2018, 14:39

      Фанаты - уроды, я понимаю там какие-то фанатские стычки были бы, но на игроков нападать...Посмотрим, что будет сегодня.

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