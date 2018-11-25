Президент «Ривера» – об атаке на автобус «Боки»: «Сразу сказал, что финал проводить нельзя. Не хочу побеждать такой ценой»

Президент «Ривер Плейта» Родольфо Д’Онофрио поделился мнением о переносе ответного матча финала Кубка Либертадорес против «Боки Хуниорс» из-за беспорядков около стадиона.

«Уверяю, наш клуб не несет ответственности за произошедшее (об атаке болельщиков на автобус соперника – прим. «Бомбардира»). Мы не могли играть против команды, которая оказалась в такой ситуации. В этом мы солидарны с президентом «Боки» Даниэлем Ангелики.

Чувствую себя ужасно. Извиняюсь перед болельщиками.

Сразу сказал представителям КОНМЕБОЛ, что финал проводить нельзя. Я не хочу побеждать такой ценой», – цитирует аргентинца Goal.

Сообщалось, что встреча перенесена на сегодня, 25-го ноября.

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