Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рианчо: «Мама просила: «Возвращайся скорее, пока не умер в России»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ощущениями от работы в московском клубе. Испанский специалист возглавлял красно-белых на протяжении шести матчей. Под его руководством команда дважды победила, дважды сыграла вничью и два раза проиграла.

    «Спартак» был моим домом, но не всегда был пристанищем. Первое — это место, где ты живешь, второе — где тебе дают тепло, любовь. Работать без этого чувства тяжело.

    Конечно, я страдал. Моя мама не могла спокойно смотреть наши игры по ТВ. «Я видела твое лицо, — причитала она по телефону. — Пожалуйста, приезжай уже скорее, пока не умер в России!» — сказал Рианчо.

    Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы? Обсуждаем в подкасте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Чемпионат.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2018 00:25
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 13:59

      Мама оказалась умней сына. А вот Рианчо ,воодушевленный своим назначением ,так и не выбрал правильную позицию своей, так и не состоявшейся карьеры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 14 ноября 2018, 12:08

      Мама не горюй.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 14 ноября 2018, 10:23

      Твоя мама мудрая женщина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3502

      FRZZ 14 ноября 2018, 10:01

      Не надо было соглашаться на роль главного тренера, раз был не готов. Тогда не опозорился бы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 ноября 2018, 08:14

      Слушайся маму и пиши книгу про свои приключения в России...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7774

      mihail200606 14 ноября 2018, 08:11

      Дурачок какой то.. Ну обосрался ,вернулся, зато мама рада теперь..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2024

      DMитрий 14 ноября 2018, 08:00

      Приедет домой - сопли ему вытри.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mirspirs 14 ноября 2018, 07:42

      Пора книгу писать, такой словесный понос пошёл, ужас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 ноября 2018, 07:17

      ну и ***********

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 14 ноября 2018, 07:14

      сколь же лет маме

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 