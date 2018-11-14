Рианчо: «Мама просила: «Возвращайся скорее, пока не умер в России»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ощущениями от работы в московском клубе. Испанский специалист возглавлял красно-белых на протяжении шести матчей. Под его руководством команда дважды победила, дважды сыграла вничью и два раза проиграла.

«Спартак» был моим домом, но не всегда был пристанищем. Первое — это место, где ты живешь, второе — где тебе дают тепло, любовь. Работать без этого чувства тяжело.

Конечно, я страдал. Моя мама не могла спокойно смотреть наши игры по ТВ. «Я видела твое лицо, — причитала она по телефону. — Пожалуйста, приезжай уже скорее, пока не умер в России!» — сказал Рианчо.

Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы? Обсуждаем в подкасте:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.