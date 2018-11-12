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    Романцев: «У Кононова хороший, спартаковский вкус»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поприветствовал желание нового тренера москвичей Олега Кононова встретиться с ним.

    Сегодня 52-летний специалист заключил контракт с красно-белыми до конца сезона-2019/20. В своем первом интервью он сказал, что попросит руководство клуба организовать ему встречу с Романцевым.

    – Вы в курсе, что Кононов выразил желание пообщаться с вами?

    – Слышал. Мы даже успели переброситься парой слов по телефону.

    – Не удивились такому желанию?

    – А чему, собственно, удивляться? Это нормальная практика, когда тому, кто приходит в новую команду, интересно узнать о ней как можно больше.

    – Но ведь из всех, кто приходил в «Спартак», Кононов – единственный, кому вы оказались интересны.

    – Почему же? Валера Карпин меня приглашал как консультанта. С Димой Аленичевым мы тоже в его спартаковские времена общались.

    – Кононов назвал Бескова и вас теми специалистами, у которых он многое почерпнул как тренер.

    – Приятно слышать. Будем считать, что у нас общий учитель – Константин Иванович. Значит, есть надежда на возвращение «Спартаку» игры, которая когда-то была его фирменным стилем – короткий и средний пас.

    – А из современных тренеров Кононов под номером один назвал Гвардиолу.

    – У него хороший, можно сказать, спартаковский вкус. Так что и здесь наше мнение совпадает.

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2018 16:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7968

      Томик 12 ноября 2018, 22:57

      Вот именно. А кто говорит, что им Кононов не нравится, так это они его готовить не умеют.

      0
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      Рейтинг: +157

      ADD750 12 ноября 2018, 19:16

      Понятно почему ты на Карреру гнал.. он просто с тобой не связался когда стал тренером спартака как все остальные..
      Вот одного не понимаю.. когда то был хорошим тренером.. добился успеха.. все сказали спасибо..
      Что ты сейчас лезешь.. без тебя советчиков хватает..

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 18:54

      Если для Кононова Гвардиола является эталоном ,то это приятная новость. Теперь становится ясно какой футбол будет прививать Кононов Спартаку.

      2
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 12 ноября 2018, 18:44

      У Кононова хороший агент-маркетолог.***

      1
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      Рейтинг: +729

      deimos88 12 ноября 2018, 17:56

      Про присутствие духа забыл добавить..

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 12 ноября 2018, 17:17

      К хорошему вкусу ещё бы хороший кулак, жёсткость в отстаивании своей позиции, стальные нервы, да нормальных функционеров. Тогда, может быть и попрёт!

      5
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 12 ноября 2018, 17:06

      Вот!
      САМ Олег Иванович "ЗА", а то какие то "фантики", которые считают Карреру "лучшим тренером за всю историю Спартака".

      1
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > derrik2000 12 ноября 2018, 17:55

      А что он бог и идол, что он теперь "САМ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ"?Авторитет?, и да, посмотрим, если вдруг у О.Кононова не попрет, не смешает ли его клуб пенсионеров с *овном.

      4
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