Романцев: «У Кононова хороший, спартаковский вкус»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поприветствовал желание нового тренера москвичей Олега Кононова встретиться с ним.

Сегодня 52-летний специалист заключил контракт с красно-белыми до конца сезона-2019/20. В своем первом интервью он сказал, что попросит руководство клуба организовать ему встречу с Романцевым.

– Вы в курсе, что Кононов выразил желание пообщаться с вами?

– Слышал. Мы даже успели переброситься парой слов по телефону.

– Не удивились такому желанию?

– А чему, собственно, удивляться? Это нормальная практика, когда тому, кто приходит в новую команду, интересно узнать о ней как можно больше.

– Но ведь из всех, кто приходил в «Спартак», Кононов – единственный, кому вы оказались интересны.

– Почему же? Валера Карпин меня приглашал как консультанта. С Димой Аленичевым мы тоже в его спартаковские времена общались.

– Кононов назвал Бескова и вас теми специалистами, у которых он многое почерпнул как тренер.

– Приятно слышать. Будем считать, что у нас общий учитель – Константин Иванович. Значит, есть надежда на возвращение «Спартаку» игры, которая когда-то была его фирменным стилем – короткий и средний пас.

– А из современных тренеров Кононов под номером один назвал Гвардиолу.

– У него хороший, можно сказать, спартаковский вкус. Так что и здесь наше мнение совпадает.

Что ждет Кононова в «Спартаке»?