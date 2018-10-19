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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент: «К 2020 году готовят лимит «8+17». 8 легионеров, 17 россиян»

    Футбольный агент Кахор Муминов рассказал, что по его данным в 2020 году в российской Премьер-лиге будет введен новый вариант лимита на легионеров.

    – Грядет новый лимит. Ходили слухи, что «10+15». Но, похоже, этот вариант не примут. Я, правда, не понял, почему именно 25 человек должно находиться в заявке и как это может помочь нашему футболу? По лимиту – по нашим источникам, готовят к 2020 году лимит «8+17». 8 легионеров, 17 россиян.

    – Ваше отношение?

    – Тяжеловато будет клубам 17 паспортов найти, надо признать. Они же еще должны быть сопоставимого класса. Ныне действующий лимит считаем оптимальным.

    В целом защищать отечественный рынок рабочей силы необходимо. В других отраслях народного хозяйства это делают, и никто не критикует. Я не раз говорил: лимит не такое зло, как представляют его некоторые.

    Во всех развитых футбольных державах лимитные ограничения приняты в том или ином виде. В виде преференциальной поддержки своих игроков или сдерживающих барьеров к беспрепятственному проникновении чужой рабочей силы. Это нормально.

    И надо отдать должное РФС за принципиальность и последовательность. Хотя, знаю, в какой-то момент Мутко остался практически в одиночестве под шквалом критики лимита. И «дети лимита» отблагодарили, добившись высшего достижения в истории страны, обыграв Испанию в четвертьфинале.

    А на подходе суперталантливое поколение «внуков» лимита, которое появилось после ужесточения правил – знаменитого наказа президента страны, что на поле должны находиться не менее половины местных игроков. И вот через несколько лет получаем поколение Игнатьева, Облякова, Сулейманова и Максименко. И пусть кто-то убедит, что эти вещи не взаимосвязаны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2018 07:54
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +188

      gera64 19 октября 2018, 13:18

      Ну это лучше чем щас, Комбаров и ему подобные уйдут в Фнл.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 12:47

      Лимит сдерживает развитие игроков с российским паспортом. Все это плюс высокие зарплаты не дают игрокам совершенствоваться.

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 19 октября 2018, 12:18

      На ЧМ Испанию в 1/8 обыграли не на классе и не благодаря лимиту,а удачно выставленной руке Пике(после чего был пенальти) и автобусу в нашей штрафной, да и плюс дело случая в серии пенальти, где опять удачно выставил, но уже ногу Игорь Акинфеев…
      А что говорить о Игнатьеве,Сулейманове,Максименко и других, так их не лимит создал/родил, они и так бы играли, но росли бы ещё в более высокой конкуренции, что думаю пошло бы им на пользу..
      Если и делать лимит, то такой чтоб к нам в чемпионат ехали никто попало,а качественные легионеры, которые играют в своих сборных, можно взять опыт с ведущих чемпионатов,а мы берём с этих чемпионатов,и всё делаем наоборот ...
      Если примут этот новый лимит, то мы ещё сильнее углубимся туда куда потом нас никто не достанет..
      И ещё, дети лимита привели нас к тому, что в последних официальных играх у нас в защите стоит грузин,бразилец и два немца,а на воротах ещё один легионер из Бразилии...

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 октября 2018, 12:10

      Ага поколение которое не может отобраться на молодежное евро в своем возрасте... А то что это поколение лимита обыграло так вопрос большой, Зобнин Головин плоды того что клубы обеднели Кутепова Дзюбу в Спартаке очень долго подводили к основе, Кутепову давая практику в Спартаке2 а Дзюбу ссылая по арендам. Кудряшов Самедов Игнашевич Жирков Акинфеев, ребята из аккадемий СССР. Фернандэс натурализован, а Кузяев вообще начинал карьеру в любителях и где тут вообще помощь лимита...

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 октября 2018, 11:41

      А "Дети не лимита" дошли до бронзы на ЧЕ.
      А нынешний лимит народил кучу лавочных миллионеров. Которые даже не стремятся играть в футбол.
      А что сделал лимит для сборной???? Что вы там поёте про победу над Испанией?
      У нас в сборной сейчас - два немца, два бразильца. Черышев, никогда не игравший в лимитированном чемпионате России.
      Зобнин и Головин и без лимита стали бы игроками основы.
      А чего добились наши клубы, благодаря лимиту???? Может быть какие-то еврокубки выиграли???? ЦСКА и Зенит взяли свои кубки не благодаря лимиту, т.к. те, кто играл из россиян ещё не успели опробовать на себе лимит в полном его расцвете.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 19 октября 2018, 09:42

      "И «дети лимита» отблагодарили, добившись высшего достижения в истории страны, обыграв Испанию в четвертьфинале."
      1. Не в 1/4, а в 1/8.
      2. Что еще сделали дети лимита для российского футбола? Пиз....т стульями людей и бухают за рулем?

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 19 октября 2018, 09:25

      Странный футбольный агент, как будто оторван от реальности. Если бы не было такой экономической ситуации в стране и клубы могли бы тратить больше. Больше половины названных игроков банки бы грели или в ФНЛ сгинули, так как их уровень достаточно нтзок

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 09:15

      Губит футбол и футболистов не лимит, а большие деньги, которые там крутятся и оседают в карманах юнцов и ушлых предприимчивых дядей...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Рубик Докоян 19 октября 2018, 11:54

      Так большие деньги в карманах юнцов и появляются благодаря лимиту.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Владислав Vlad 19 октября 2018, 12:03

      Они их и без лимита имеют. Если бы не было больших там денег кто бы им платил ? Были бы откаты, жировали бы так агенты-жучки и все кто там крутится возле этого корыта с баблом...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Рубик Докоян 19 октября 2018, 12:40

      Именно, они имеют эти деньги во время лимита.
      З/п российских игроков значительно выросла с 2006-го года, причём не только в рублях.
      За 12 лет лимита нет никаких достижений в футболе нашей страны. Только заоблачные зарплаты никчемных ногомячистов.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Владислав Vlad 19 октября 2018, 12:47

      Да не из-за лимита она так значительно выросла. А из-за бабла которое появилось в эти тучные годы у нас в стране. Газпром пришёл в Зенит, Лукойл в Спартак. Я ещё работал в те годы и знаю свою зарплату и коллег. Как на фондовом рынке все взлетело в разы. А я 20 лет торговал акциями. Интервью читаешь игроков, какие были зарплаты у них в 90-е и потом как росли. Большие бабки и неадекватные платят легам мастеровитым, которых приходилось сюда заманивать "северными", а заодно и нашим платить. Бунт в Зените не на пустом месте Гарик со товарищи устроил. Я отбываю и буду вечером.

      3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 октября 2018, 08:28

      лимит приводит к повышению стоимости ВНУТРИ рынка посредственных игроков с паспортом. Они теряют интерес к игре и развитию, как только подписывают жирный контракт... Лучше чтоб выбор был по спортивным качествам кто будет играть, чем по паспорту. От этого так же проигрывает РПЛ в евро-кубках...

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      Рейтинг: +25022

      bset 19 октября 2018, 08:12

      Пройдемся по составу сборной в матче против Испании. Акинфеев, Кудряшов, Игнашевич, Фернандес (!!!), Жирков, Самедов и Дзюба - это "дети лимита"?) Вот же смешно. Вот Кокорин и Мамаев - вот это, я понимаю, "дети лимита". Лимит повысил их ценность на трансферном рынке благодаря нефутбольным критериям - наличию у них российского паспорта, тем самым существенно повысив их заработок и заставив их почувствовать свою безнаказанность. И клубы - это "дети лимита", которым приходится либо влезать долги, чтобы оплатить сумасшедшие зарплаты россиян, либо банкротиться. При этом доступность футбола в стране абсолютно никак не увеличилась. Живу в Калуге - возможности поиграть в футбол на поле, хоть и на искусственном, нет совершенно. У нас площадки только разрушают. А если взрослый человек не может найти возможность поиграть в футбол, что говорить о детях?

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > bset 19 октября 2018, 09:19

      Как и во всей стране!!! Цены растут как и зарплаты депутатов, а народ загоняют в долги. О каких секциях говорить??? У талантливых детей, родители просто не тянут, а бесплатно их учить никто не будет!!!

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