Главные новости дня. «Рубину» запретили играть в еврокубках, «Анжи» не будет бойкотировать матчи

Завтра Мамаева могут отпустить на свободу.
Кокорин и Мамаев получили статус обвиняемых.
Игроки «Анжи» не будут бойкотировать матчи.
УЕФА не пускает «Рубин» в еврокубки.
Агент Муминова назвал Дзюбу вторым по популярности человеком в стране.
Бывший тренер «Спартака» хочет возглавить «Реал».
«Матч ТВ» выпускает новую программу о травмированных игроках.
Кавани не намерен продлевать контракт с «ПСЖ».
«ПСЖ» может потратить 150 миллионов на Гризманна.
Турана подозревают в причастности к попытке государственного переворота в Турции.