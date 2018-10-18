Главные новости дня. «Рубину» запретили играть в еврокубках, «Анжи» не будет бойкотировать матчи

Завтра Мамаева могут отпустить на свободу.

Кокорин и Мамаев получили статус обвиняемых.

Игроки «Анжи» не будут бойкотировать матчи.

УЕФА не пускает «Рубин» в еврокубки.

Агент Муминова назвал Дзюбу вторым по популярности человеком в стране.

Бывший тренер «Спартака» хочет возглавить «Реал».

«Матч ТВ» выпускает новую программу о травмированных игроках.

Кавани не намерен продлевать контракт с «ПСЖ».

«ПСЖ» может потратить 150 миллионов на Гризманна.

Турана подозревают в причастности к попытке государственного переворота в Турции.