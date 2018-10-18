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    Какой вы футболист?

    УЕФА отстранил «Рубин» от участия в еврокубках

    Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов отстранила «Рубин» от участия в еврокубках, в которые клуб может выйти в ближайшие два сезона. Такое решение было принято в связи с нарушением казанским клубом условий мировых соглашений в области финансового фэйр-плей.

    Таким образом, «Рубин» не примет участия в одном розыгрыше Лиги чемпионов или Лиги Европы, если в течение двух ближайших сезонов получит право выступить в одном из этих турниров.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    18.10.2018 12:14
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1351

      15112007 19 октября 2018, 08:01

      Стоп. Да просто всякие ПСЖ и Мансити боятся нашего Рубинчика. :)

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 19 октября 2018, 08:00

      На самом деле, грустно. Лишь бы Курбан Бекиевич и его команда не потеряли теперь всяческую мотивацию

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 19 октября 2018, 07:49

      Жалко Рубин

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 октября 2018, 00:15

      В одной группе ЛЕ играют два "Ред Була" всё тики-так... .
      А здесь "...в связи с нарушением казанским клубом условий мировых соглашений". Бред, немытойевропы.

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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 18 октября 2018, 22:12

      Или я что то тут не понимаю или что?Как команды с Европы покупают 100+ млн игроков,никого толком не продавая, не попадают под фер-плей.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > AnTiNeHrEsT 18 октября 2018, 22:28

      Так же как и зина, спонсоры...

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      Рейтинг: +351

      simoron81 18 октября 2018, 20:55

      Очень жаль что не выступит в еврокубках Рубин, Бердыев мог прогреметь там как в свое время в лиге чемпионов...

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > simoron81 19 октября 2018, 00:46

      бердыев может-команда не могёт

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 18:58

      Куда смотрело руководство команды? Ведь слухи об этом давно ходили.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 октября 2018, 18:36

      Вот и очередной пападос "Рубина". Юристы и менеджмент там даром едят хлеб с маслом и икрой...

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      Рейтинг: +1297

      compka 18 октября 2018, 17:47

      Всё будет хорошо, надеюсь на это! Игроки всё равно должны выходить и биться в каждом бою на победу, если не ради кубков, то хотя бы ради болельщиков. Враги Рубина испугались, видят, что Рубин восстанавливается, поэтому решили масло в огонь подлить. Но всё обойдется.

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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 18 октября 2018, 16:40

      да уж, ушел Бердыев в стабильный финансовый клуб, пока он там тачку помоев разберет что без него наделали, уже пора будет и с тренерской карьерой заканчивать, 66 лет! - эта даже больше нынешнего пенсионного возраста!!! А до него еще не все дожить даже могут, не то что там кого то тренировать.

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