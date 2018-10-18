УЕФА отстранил «Рубин» от участия в еврокубках

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов отстранила «Рубин» от участия в еврокубках, в которые клуб может выйти в ближайшие два сезона. Такое решение было принято в связи с нарушением казанским клубом условий мировых соглашений в области финансового фэйр-плей.

Таким образом, «Рубин» не примет участия в одном розыгрыше Лиги чемпионов или Лиги Европы, если в течение двух ближайших сезонов получит право выступить в одном из этих турниров.