Завтра Мамаев может выйти на свободу

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в пятницу, 19 октября, сможет покинуть Бутырский следственный изолятор, если с него будут сняты обвинения по статье «хулиганство», сообщает «Комсомольская правда».

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что чиновник Минпромторга Денис Пак на очной ставке с футболистом Александром Кокориным и Павлом Мамаевым заявил, что не имеет претензий к игроку «Краснодара».

В случае, если Мамаеву не будут предъявлены обвинения по статье «хулиганство» из-за нападения на Пака, то отвечать он будет только за избиение водителя ведущей «Первого канала» по статье «побои», которая не подразумевает содержание под стражей.

19 октября суд рассмотрит апелляцию с просьбой отправить Мамаева под мягкий домашний арест. В этом случае футболист сможет посещать тренировки и участвовать в матчах, но ему запрещено будет посещать увеселительные заведения. Он должен будет к обозначенному часу быть дома, и там же провести ночь.