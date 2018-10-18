Завтра Мамаев может выйти на свободу

Надеюсь, разум победит и пацаны оба завтра выйдут. Я думаю, демонстрация силы успешна. Все поняли, на что способны силовые структуры современной России. Найти убийцу следователя - сложно. Понять, кто виноват в миллиардных расхищениях в Министерстве Обороны - невозможно, там сплошь честные и преданные люди. Вышвырнуть из властных кругов обо$равшего Олимпиаду Мутко - нельзя, ведь у сабжа не до конца раскрыт потенциал.
Зато примеры братьев Магомедовых и Улюкаева как бэ демонстрирует, что борзота не пройдет. Как бэ...
Очень не хочется маразма, однако.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в пятницу, 19 октября, сможет покинуть Бутырский следственный изолятор, если с него будут сняты обвинения по статье «хулиганство», сообщает «Комсомольская правда».
Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что чиновник Минпромторга Денис Пак на очной ставке с футболистом Александром Кокориным и Павлом Мамаевым заявил, что не имеет претензий к игроку «Краснодара».
В случае, если Мамаеву не будут предъявлены обвинения по статье «хулиганство» из-за нападения на Пака, то отвечать он будет только за избиение водителя ведущей «Первого канала» по статье «побои», которая не подразумевает содержание под стражей.
19 октября суд рассмотрит апелляцию с просьбой отправить Мамаева под мягкий домашний арест. В этом случае футболист сможет посещать тренировки и участвовать в матчах, но ему запрещено будет посещать увеселительные заведения. Он должен будет к обозначенному часу быть дома, и там же провести ночь.