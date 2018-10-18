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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Завтра Мамаев может выйти на свободу

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в пятницу, 19 октября, сможет покинуть Бутырский следственный изолятор, если с него будут сняты обвинения по статье «хулиганство», сообщает «Комсомольская правда».

    Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что чиновник Минпромторга Денис Пак на очной ставке с футболистом Александром Кокориным и Павлом Мамаевым заявил, что не имеет претензий к игроку «Краснодара».

    В случае, если Мамаеву не будут предъявлены обвинения по статье «хулиганство» из-за нападения на Пака, то отвечать он будет только за избиение водителя ведущей «Первого канала» по статье «побои», которая не подразумевает содержание под стражей.

    19 октября суд рассмотрит апелляцию с просьбой отправить Мамаева под мягкий домашний арест. В этом случае футболист сможет посещать тренировки и участвовать в матчах, но ему запрещено будет посещать увеселительные заведения. Он должен будет к обозначенному часу быть дома, и там же провести ночь.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    18.10.2018 11:05
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    Комментарии85
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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 18 октября 2018, 21:12

      Надеюсь, разум победит и пацаны оба завтра выйдут. Я думаю, демонстрация силы успешна. Все поняли, на что способны силовые структуры современной России. Найти убийцу следователя - сложно. Понять, кто виноват в миллиардных расхищениях в Министерстве Обороны - невозможно, там сплошь честные и преданные люди. Вышвырнуть из властных кругов обо$равшего Олимпиаду Мутко - нельзя, ведь у сабжа не до конца раскрыт потенциал.
      Зато примеры братьев Магомедовых и Улюкаева как бэ демонстрирует, что борзота не пройдет. Как бэ...
      Очень не хочется маразма, однако.

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 18 октября 2018, 19:22

      Групповое избиение человека - это ПОБОИ, а один удар стулом - это Хулиганство? Что за бред!

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 18 октября 2018, 19:22

      Групповое избиение человека - это ПОБОИ, а один удар стулом - это ***********? Что за бред!

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 18:47

      Конечно все будут цепляться за более мягкую статью.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 18 октября 2018, 17:53

      Что, не линчуют и не повесят таки???? Нету на них 37 года, все бы приписали и покушение на Клару Цеткин тоже на себя бы взяли...
      Устроили тут плюрализм.

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      Рейтинг: +265

      Himik007 18 октября 2018, 16:41

      Значит отметелить толпой человека(челядь),до больницы и аренемации это побои! а стукнуть ченовнику стулом это хулиганство ,за****а б*а

      крепосная Русь

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 18 октября 2018, 14:48

      Печально будет если они так легко отскочат...ничему не научит неделя в СИЗО, в следующий раз будут знать что главное не чинушу бить, а кого-нибудь попроще...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Всем привет, я тут время 18 октября 2018, 15:08

      А что вас так печалит,эти люди не хулиганы,водитель на них сам напал с оскорблениями и кулаками,ну не рассчитал силы думал задохликов отлупить ,а нарвался на спортсменов,они только выглядят дохлыми.Чиновник их оскорблял последними словами,Кокорин подошёл мириться ,а он его ещё раз пи.орасом обозвал.Так что вас печалит? Вы то же всех направо -налево пи.орасами обзываете и в бубен с ходу даёте тем кто значительно меньше вас ростом и весом.

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      Рейтинг: +91

      NuBiK007 > александр п 18 октября 2018, 15:19

      Аккуратнее, тебя тут щас заминками. Народу пофиг, они хотят крови!!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > NuBiK007 18 октября 2018, 15:42

      А на футбол им наплевать.Так какие они болелы после этого?Лузеры отстойные.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > александр п 18 октября 2018, 15:57

      Два лузера сразу нарисовались сахар и ваня пронумерованный.Тьфу на вас ,на лохов.

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      Рейтинг: +91

      NuBiK007 > александр п 18 октября 2018, 19:11

      Я предупреждал =)))) Тут понимаешь ли какое дело, зависть. Все вокруг белые и пушистые, а тут два наркомана, олигарха в драку полезли!!! РАСТРЕЛЯЯЯТЬ =) Короче СМИ очередной раз показали как умеют манипулировать общественным мнением!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > NuBiK007 18 октября 2018, 19:13

      Это я сразу просек,думаю тут некоторые не из зависти ,а за деньги стараются.

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      Рейтинг: +91

      NuBiK007 > александр п 18 октября 2018, 19:36

      Врядли, народ действительно желает, чтоб их посадили... Я с самого первого дня в шоке, от того, что люди не могут подумать своей головой, им дали однобокие факты и они схавали. Больше никого ничто не интересует. И пока их большинство, страна так и будет жить в дерьме!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > NuBiK007 18 октября 2018, 19:41

      Я лучшего мнения о наших людях,это боты.Которые пытаются манипулировать сознанием людей,что бы мы никогда не вылезли их дерьма.

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > NuBiK007 19 октября 2018, 13:39

      Ну разумеется вы умнее всех людей остальных, все сидят хавают факты из телека, а вы их откуда берёте? Играете тут в оппозицию мнению "ненавистного глупого бальшинства" элита что сказать...

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      Рейтинг: +91

      NuBiK007 > Всем привет, я тут время 19 октября 2018, 17:36

      Из жизни... Драки каждый день, и что всех теперь в СИЗО прятать? Почему к этим такое неравнодущия и злоба?

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > NuBiK007 22 октября 2018, 14:07

      Драки согласен, что явление не редкое особенно в провинции, но согласитесь что драки и избиения толпой дела разные...да и понты пьяных спортсменов и так называемой золотой молодёжи всех порядком достали...

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      Рейтинг: +91

      NuBiK007 > Всем привет, я тут время 23 октября 2018, 16:31

      В том то и дело, что эти попали только под предлогом золотой молодежи. А в целом, Пак получил раз на раз, толпой его не трогали. Судя по первому видосу чувак видит что с ним общается толпа пьяных людей первый начинает распускать руки, на что он рассчитывал? Но тут в жизне обычных людей обычно договариваются по мирному, нападавший финансово заглаживает свою вину перед потерпевшим и дело никто не возбуеждает. Тут лишь благодаря СМИ раздули такой скандал. В целом отдали бы лямчик водиле и он бы не имел бы претензий. С паком сложнее, но и там на уголовку не тянет, т.к. ему особо никакого урона не нанесли =) Я понимаю что щас начнут говорить мол если есть деньги то всех можно пинать что ли... Но если бы это был бы Вася с улице то так бы эти вопросы и решались бы, или я не прав?

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 октября 2018, 14:44

      Уже напрягают эти новости по двум неумным ребятам. Все закончится тем, что Путин наградит их медалями " За Отвагу" и все будут счастливы, учитывая, что он наградил Пака и второго товарища. И наконец российские граждане заживут спокойно, потому-что от этих новостей все уже очень устали.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 18 октября 2018, 14:35

      И Мамаев и Кокорин представляют БОЛЬШУЮ опасность для общества и следствия!
      Отменять срок ареста категорически НЕЛЬЗЯ!
      Они должны быть под арестом 2 месяца на период предварительного следствия.
      А там дело передадут в суд и суд вынесет им суровый приговор!
      Мамаев и Кокорин ПРИЧАСТНЫ к совершению деяний подпадающих под признаки хулиганства ч.2 ст 213 УК РФ!

      Процент людей, которые требуют ПОСАДИТЬ Кокорина и Мамаева в колонию, намного выше заявленных ВЦИОМ.
      7% это только те, кто высказался при опросе, как наказать подозреваемых Кокорина и Мамаева конкретно, с указанием срока лишения свободы.
      Однако, 48% к тем 7%, высказались за то, чтобы Кокорина и Мамаева наказали по закону, как это предусмотрено в УК РФ!
      А закон в УК РФ устанавливает по ч. 2 ст.213 УК РФ наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
      Таким образом, общая цифра процентов будет равна 48% + 7% равно и получаем 55%.
      Но и общественность, требуя заслуженное наказание для Кокорина и Мамаева, высказывается ПРЕДЕЛЬНО ясно.
      Они должны быть НАКАЗАНЫ по всей строгости закона.
      А такой процент, требующих для них наказание, намного выше и превышает 55%, указанных во ВЦИОМ, - неофициальных почти 86.5%!
      Следовательно:
      Подавляющее число россиян выступают за то, чтобы Кокорина и Мамаева ПОСАДИЛИ на 7 лет лишения свободы!
      Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > amazonaws 18 октября 2018, 14:52

      7 % только за тюремный срок,6% -против.Остальные что бы было всё по закону.Нам с тобой на всю жизнь по одной ночи в КПЗ хватило,а пацаны уже в СИЗО по неделе сидят,неужели ты думаешь ,что они дурней нас.

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 18 октября 2018, 14:08

      Да хватит писать про них. Озвучить итоги следствия или суда просто и все)

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