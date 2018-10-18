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    Какой вы футболист?

    Бывший тренер «Спартака» предложил свои услуги «Реалу»

    Датчанин Микаэль Лаудруп предложил свои услуги «Реалу». Он хочет занять место главного тренера Хулена Лопетеги, если клуб решит уволить его.

    Сообщалось, что увольнение может произойти в случае поражения «Реала» от «Барселоны» 28 октября.

    54-летний Лаудруп имеет опыт выступления игроком за мадридский клуб с 1994 по 1996 год. В качестве тренера он работал с «Хетафе», «Спартаком», «Мальоркой» и «Суонси». Последним его клубом был катарский «Аль-Райян», который он покинул в конце прошлого сезона.

    Источник: Telemadrid

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    18.10.2018 06:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 17:41

      Ничего особого не добился на тренерском поприще. Но позвольте ,в Спартаке он уничтожил неприятную для команды серию.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 октября 2018, 14:16

      Тююююю.
      Играли два ..овна остаётся на должности тренера Ростова.
      Всю интригу на корню зарубили.

      3
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 18 октября 2018, 10:19

      Расходимся пацаны, это не Валера)

      4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 октября 2018, 08:43

      А я так надеялся, что бывшим тренером окажется Валера Карпин)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 18 октября 2018, 07:44

      "Спартак", "Мальорка"... Почему дальше не "Армавир" и "Ростов"? ;-)

      6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 октября 2018, 07:18

      Слишком высокая планка для бывшего тренера Спартака.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 октября 2018, 06:46

      Без достижений на тренерском поприще? Даже не посмотрят на резюме...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      A-Den 18 октября 2018, 06:17

      Поздно уже

      1
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