Бывший тренер «Спартака» предложил свои услуги «Реалу»

Ничего особого не добился на тренерском поприще. Но позвольте ,в Спартаке он уничтожил неприятную для команды серию.
Датчанин Микаэль Лаудруп предложил свои услуги «Реалу». Он хочет занять место главного тренера Хулена Лопетеги, если клуб решит уволить его.
Сообщалось, что увольнение может произойти в случае поражения «Реала» от «Барселоны» 28 октября.
54-летний Лаудруп имеет опыт выступления игроком за мадридский клуб с 1994 по 1996 год. В качестве тренера он работал с «Хетафе», «Спартаком», «Мальоркой» и «Суонси». Последним его клубом был катарский «Аль-Райян», который он покинул в конце прошлого сезона.