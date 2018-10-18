Кавани не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не будет подписывать новый контракт с клубом. Летом 31-летний уругваец планирует поменять команду.

Во Франции форвард выступает с 2013-го года. Действующее соглашение с парижанами рассчитано до 2020 года.

В этом сезоне Кавани провел восемь матчей во всех турнирах, забив в них шесть голов и отдав три результативные передачи.