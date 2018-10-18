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    Какой вы футболист?

    Кавани не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не будет подписывать новый контракт с клубом. Летом 31-летний уругваец планирует поменять команду.

    Во Франции форвард выступает с 2013-го года. Действующее соглашение с парижанами рассчитано до 2020 года.

    В этом сезоне Кавани провел восемь матчей во всех турнирах, забив в них шесть голов и отдав три результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    18.10.2018 08:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 октября 2018, 05:54

      Кавани пока что молодцом, но через 2 года ему уже 33 будет. Не сказать, что уход возрастного игрока - это будет потерей для парижан, особенно, если заранее подготовят замену. у ПСЖ есть Мбаппе, много интересной талантливой молодёжи и куча бабла на трансферы - не пропадут. Могут продать его и раньше, если хотят навариться. А думаю, что хотят, ибо ФФП.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 18:02

      Без работы он не останется.

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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 18 октября 2018, 10:35

      Кавани очень подошел бы Атлетико М. Боевой игрок для боевой команды.

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      Рейтинг: +301

      23igkra 18 октября 2018, 10:20

      с Неймаркой все же не ладят

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      Рейтинг: +1052

      mig28 18 октября 2018, 09:31

      На него однозначно будет спрос...считай летом 19-го продадут

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 18 октября 2018, 08:48

      Значит нашёл варианты....

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      Рейтинг: +2269

      dyema 18 октября 2018, 08:11

      Давай в Зенит вместо Кокоши)))

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