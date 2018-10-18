Кавани не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

Кавани пока что молодцом, но через 2 года ему уже 33 будет. Не сказать, что уход возрастного игрока - это будет потерей для парижан, особенно, если заранее подготовят замену. у ПСЖ есть Мбаппе, много интересной талантливой молодёжи и куча бабла на трансферы - не пропадут. Могут продать его и раньше, если хотят навариться. А думаю, что хотят, ибо ФФП.
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не будет подписывать новый контракт с клубом. Летом 31-летний уругваец планирует поменять команду.
Во Франции форвард выступает с 2013-го года. Действующее соглашение с парижанами рассчитано до 2020 года.
В этом сезоне Кавани провел восемь матчей во всех турнирах, забив в них шесть голов и отдав три результативные передачи.