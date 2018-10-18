Кокорин и Мамаев переведены из статуса подозреваемых в обвиняемые. Статьи – «Побои» и «Хулиганство»

Главк столичной полиции предъявил официальное обвинение футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.

«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ «Побои» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство» братьям Кокориным, П. Мамаеву и их четвертому соучастнику», – сказал полковник, чьи слова приводит официальный сайт ведомства.

Расследования уголовного дела продолжается.

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