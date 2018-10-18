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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин и Мамаев переведены из статуса подозреваемых в обвиняемые. Статьи – «Побои» и «Хулиганство»

    Главк столичной полиции предъявил официальное обвинение футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.

    «В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ «Побои» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство» братьям Кокориным, П. Мамаеву и их четвертому соучастнику», – сказал полковник, чьи слова приводит официальный сайт ведомства.

    Расследования уголовного дела продолжается.

    Неделя в СИЗО. Как это было

    Источник: ГУ МВД России по г. Москве

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    18.10.2018 18:36
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica 18 октября 2018, 22:06

      Все пишут кто то чего то не заметил, вот я допустим с начальным юридическим заметил что их арестовали на два месяца, а обвинения предъявили только сейчас, несостыковочка, на два месяца арестовывают если уже предъявлено обвинение, а если пока подозреваемый то на десять суток, а уж потом либо должны предъявить обвинение и арест на два месяца, либо отпустить.)) Не могут подозреваемого арестовать на два месяца.))

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > Tiger Altaica 19 октября 2018, 07:56

      Я то же считаю это полицейским безприделом!!!! Почему взяли подписку о не разглашении очных ставок ???? Мне кажится Пак походу обложил КАКОРИНА матом и не думал что за базар может ответить!!!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п 18 октября 2018, 21:11

      Если действительно решили посадить,значит система вступила в период распада.

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      Рейтинг: +1019

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 октября 2018, 20:55

      А где статья за расизм?
      Боятся , что ФИФА накажет РФС.

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 18 октября 2018, 20:50

      Быстрей бы уже футбол, а то как пауза на сборную, так скандал какой-нибудь родят. Эти двое под раздачу попали - правильно пишут, штраф обоим конкретный и пусть играют (народное порицание уже получили). А насчет того что можно стулом по башке получить, так у нас в государстве тысячи каждый день дерутся, но очень далеко не всех садят и откупаются тоже, но не всех по тв показывают.

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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 18 октября 2018, 20:47

      Да уж не повезло улыбчивому и подмигивающему... Прямо как в "Бумере": "— Хрена ты тащишься, бэтмен? Там гэбэшник под замес попал.
      — Во попадалово!"

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2018, 20:23

      тогда чё адвокат мамая Бушманов нам каждый день пел? …..В траве сидел кузнечик совсем как огуречик он ел одну лишь травку не трогал и козявку и с мухами дружил...... Выходит что так?

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 октября 2018, 20:09

      Чего им не хватает ???

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 18 октября 2018, 20:05

      Мне не понятно почему били пятеро,а арестовали троих,или та парочка более мажористая?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Sanches 1204 18 октября 2018, 20:33

      Потому что всё подстава,но зришь ты в корень.Странно почему все остальные этого не заметили.

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      Рейтинг: +67523

      portero > Sanches 1204 18 октября 2018, 21:33

      пятый точняк яйцелоп, про него ваще тишина, главный организатор

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > александр п 18 октября 2018, 21:53

      бред несешь про подставу...
      и раз совершили такое пусть отвечают....

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Andrering87 18 октября 2018, 22:04

      Сам то видео смотрел?Уже устал писать про подставу.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Persona_non_Grata 19 октября 2018, 08:18

      Забыл упомянуть ещё один признак подставы.Не арестовали того ,кто собственно и нанёс травму.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Persona_non_Grata 19 октября 2018, 08:21

      Кстати догадался только когда случайно видео посмотрел,до этого думал чего время терять так всё ясно.И никто из ботов и завистников не привёл не одного аргумента,что это не подстава.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Persona_non_Grata 19 октября 2018, 10:28

      Первое что мне пришло в голову ,тупо кто то хотел срубить бабла,несколько млн зелени никому не помешают.В пользу её говорит инфа ,о том что Пак якобы запросил 60 млн за примирение.Вторая версия ,не моя,что провокация направлена против Миллера.И третья ,показательная порка мажоров,что бы поменьше светились и раздражали нищающий на глазах народ,а заодно и перенаправить гнев народа с чиновников на КиМ.Хотя на самом деле мажорами они являются,только в глазах обывателей.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Persona_non_Grata 19 октября 2018, 13:10

      Там мало случайности,особенно если в группе был провокатор.Пока они сидели в клубе всё можно было подготовить.К машине водителя группу подвела некая девушка,то ли из компании,то ли дожидавшиеся у входа журналистка.Встреча с водителем не случайность.Корейца элементарно вызвали.Так как с водителем сработало не полностью,он что бы спровоцировать драку он вынужден был ударить Мамаева,одними оскорблениями ему это сделать не удалось.Ну и явная деза, вываленная в интернет ,на случайность ну никак не похожа.

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      Рейтинг: +452

      тёска 18 октября 2018, 20:02

      Вчера писали что Мамаев сегодня выйдет,под дом.арест,и опять посадили не успев выпустить.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > тёска 18 октября 2018, 20:35

      По 116 его держать под арестом было незаконно,но как у нас бывает,был бы человек ,а статья найдётся.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 18 октября 2018, 19:56

      Завтра в стране выходной

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