Агент Муминов: «Кокорину и Мамаеву может помочь Дзюба. Артем – второй по популярности человек в стране»

Футбольный агент Кахор Муминов, представляющий интересы, в частности, форварда «Локомотива» Федора Смолова, поразмышлял, кто может помочь Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Им предъявили официальное обвинение.

«Я вот еще жду какого-то поста в поддержку от Артема Дзюбы. Он бы реально помог пацанам.

Артем сейчас – самый популярный человек в стране после Владимира Путина, к нему прислушиваются, у него авторитет. Как-то выступить, предложить взять на поруки, дать суду личные гарантии, как угодно», – сказал Муминов.

Кокорин и Мамаев обвиняются в побоях и хулиганстве.

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