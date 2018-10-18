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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент Муминов: «Кокорину и Мамаеву может помочь Дзюба. Артем – второй по популярности человек в стране»

    Футбольный агент Кахор Муминов, представляющий интересы, в частности, форварда «Локомотива» Федора Смолова, поразмышлял, кто может помочь Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Им предъявили официальное обвинение.

    «Я вот еще жду какого-то поста в поддержку от Артема Дзюбы. Он бы реально помог пацанам.

    Артем сейчас – самый популярный человек в стране после Владимира Путина, к нему прислушиваются, у него авторитет. Как-то выступить, предложить взять на поруки, дать суду личные гарантии, как угодно», – сказал Муминов.

    Кокорин и Мамаев обвиняются в побоях и хулиганстве.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2018 18:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 19 октября 2018, 00:16

      Дзюба то каким боком тут что-то может решить? Редкостная чушь.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 18 октября 2018, 23:57

      Интересно, про какую страну говорит Муминов? Из 146 миллионов человек, футболом интересуется меньше половины(мягко говоря) Про Дзюбу знают только болельщики и относительно небольшое количество очень далёких от футбола людей.Далеко не все из них относятся к нему с симпатией. Популярность, конечно, может быть и со знаком "минус" и часть таковой, я не сомневаюсь, есть и у Дзюбы. Так что, не надо приписывать рядовому человеку невероятные возможности, тем более,что ему хотят приписать оказание помощи типам нарушившим закон.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 октября 2018, 22:57

      По Закону надо судить, а не по-понятиям!

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 21:59

      Для начала Дзюбе надо стать депутатом. Что бы вершить законность и справедливость.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 октября 2018, 20:23

      Ну тут Муминов конкретно не прав.Существует рейтинг и анти рейтинг.Так вот по анти рейтингу Дзюба тоже все рекорды бьёт, а кто там в суде иль в прокуратуре чей болельщик, бабушка на двое сказала.После выступления деревянного, могут вообще по полной засадить.Так что Дзюбе лучше матюгальник свой не открывать.Я не шучу.Процесс то, в Москве проходит, а не в Питере.

      5
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 18 октября 2018, 20:08

      Наши футболисты и футбольные агенты на одном уровне..!

      1
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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 18 октября 2018, 19:56

      Для болельщиков Спартака последний человек .

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2018, 19:45

      чечес обиделся что он не 2й

      4
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      Рейтинг: +5893

      Павелий 18 октября 2018, 19:40

      Максимум третий. После ВВП и Рамзана Кадырова.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 октября 2018, 19:30

      До здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире.

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