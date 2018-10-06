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  • Кононов: «Верю, что «Арсенал» будет в таблице намного выше. Победы будут в том числе и над «Спартаком»

Кононов: «Верю, что «Арсенал» будет в таблице намного выше. Победы будут в том числе и над «Спартаком»

6 октября 2018, 00:55
9

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов после матча десятого тура РПЛ против «Уфы» (1:1) поговорил о будущем команды. Специалист верит, что туляки будут в таблице выше, чем сейчас.

«В последних матчах у нас в каждой игре по 19-20 ударов по воротам. Посмотрите статистику — кто из команд за последние три-четыре игры столько бил по воротам? Ребята начинают прогрессировать и уже показывают определенную стабильность.

Конечно же, мы видим, над чем нам еще работать, чтобы эта стабильность переросла в качество и в победы. Но то, что мы движемся по нарастающей вверх, для меня, как для тренера, очевидно. Я буду все силы свои прикладывать и, думаю, ребята тоже вместе со мной, чтобы наш труд не прошел даром.

Для нас самое важное подкрепление нашего труда — это победы. И они будут. И со «Спартаком», и с «Краснодаром», и с другими командами. Нам все равно, с кем играть», – сказал Кононов.

В следующем туре «Арсенал» сыграет со «Спартаком».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Кононов Олег
Комментарии (9)
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Nerlinger
1538782299
Над свинами обязательно надобно!!!
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Мары
1538786362
Извини Олег, но Спартак и Краснодар с тобой не согласны. Иди сначала на Цска по второму разу потренируйся.
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subbotaspartak
1538792363
2-е правило 3-х писем - обещай... Пообещал, не сделал и прощай.
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Полная Канистра
1538796640
Уфу не смогли обыграть а тут такое бахвальство что скоро типа всех рвать будем. опу свою страхует своей болтовнёй это говорит о том что скоро пинка в зад получит . Хех статистика у него там мечтатель
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Д Альбертини
1538797863
Ну если Спартак будет играть как в матче с вильяреалом, то Олега, Вам ничего не светит там) Ну а если будут играть как с ахматом и ростовом, то возможно и что нибудь и получится, но это не точно)))
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1bear
1538803906
...вчера тоже была хорошая статистика,а где результат??? ...если Уфу не смогли "дожать",то со Спартаком будет ещё сложней,но всё равно желаю удачи,особенно Джоржевичу !..
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Рубик Докоян
1538804507
В интервью для СМИ и работодателей у нас столько сильных команд в РПЛ, а как выйдут играть на футбольное поле, так всех родственников вспомним недобрым словом от их игры...
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батог
1538808118
Фильтруй базар!!!
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zigbert
1538835854
Кроме Спартака и Краснодара не назвал никого.
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