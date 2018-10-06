Кононов: «Верю, что «Арсенал» будет в таблице намного выше. Победы будут в том числе и над «Спартаком»

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов после матча десятого тура РПЛ против «Уфы» (1:1) поговорил о будущем команды. Специалист верит, что туляки будут в таблице выше, чем сейчас.

«В последних матчах у нас в каждой игре по 19-20 ударов по воротам. Посмотрите статистику — кто из команд за последние три-четыре игры столько бил по воротам? Ребята начинают прогрессировать и уже показывают определенную стабильность.

Конечно же, мы видим, над чем нам еще работать, чтобы эта стабильность переросла в качество и в победы. Но то, что мы движемся по нарастающей вверх, для меня, как для тренера, очевидно. Я буду все силы свои прикладывать и, думаю, ребята тоже вместе со мной, чтобы наш труд не прошел даром.

Для нас самое важное подкрепление нашего труда — это победы. И они будут. И со «Спартаком», и с «Краснодаром», и с другими командами. Нам все равно, с кем играть», – сказал Кононов.

В следующем туре «Арсенал» сыграет со «Спартаком».