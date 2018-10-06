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    Какой вы футболист?

    Кононов: «Верю, что «Арсенал» будет в таблице намного выше. Победы будут в том числе и над «Спартаком»

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов после матча десятого тура РПЛ против «Уфы» (1:1) поговорил о будущем команды. Специалист верит, что туляки будут в таблице выше, чем сейчас.

    «В последних матчах у нас в каждой игре по 19-20 ударов по воротам. Посмотрите статистику — кто из команд за последние три-четыре игры столько бил по воротам? Ребята начинают прогрессировать и уже показывают определенную стабильность.

    Конечно же, мы видим, над чем нам еще работать, чтобы эта стабильность переросла в качество и в победы. Но то, что мы движемся по нарастающей вверх, для меня, как для тренера, очевидно. Я буду все силы свои прикладывать и, думаю, ребята тоже вместе со мной, чтобы наш труд не прошел даром.

    Для нас самое важное подкрепление нашего труда — это победы. И они будут. И со «Спартаком», и с «Краснодаром», и с другими командами. Нам все равно, с кем играть», – сказал Кононов.

    В следующем туре «Арсенал» сыграет со «Спартаком».

    Источник: Sport24

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    06.10.2018 00:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 17:24

      Кроме Спартака и Краснодара не назвал никого.

      4
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      Рейтинг: +6913

      батог 6 октября 2018, 09:41

      Фильтруй базар!!!

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 08:41

      В интервью для СМИ и работодателей у нас столько сильных команд в РПЛ, а как выйдут играть на футбольное поле, так всех родственников вспомним недобрым словом от их игры...

      6
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      Рейтинг: +6979

      1bear 6 октября 2018, 08:31

      ...вчера тоже была хорошая статистика,а где результат???
      ...если Уфу не смогли "дожать",то со Спартаком будет ещё сложней,но всё равно желаю удачи,особенно Джоржевичу !..

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 6 октября 2018, 06:51

      Ну если Спартак будет играть как в матче с вильяреалом, то Олега, Вам ничего не светит там) Ну а если будут играть как с ахматом и ростовом, то возможно и что нибудь и получится, но это не точно)))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 октября 2018, 06:30

      Уфу не смогли обыграть а тут такое бахвальство что скоро типа всех рвать будем. опу свою страхует своей болтовнёй это говорит о том что скоро пинка в зад получит . Хех статистика у него там мечтатель

      7
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 6 октября 2018, 05:19

      2-е правило 3-х писем - обещай...
      Пообещал, не сделал и прощай.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 октября 2018, 03:39

      Извини Олег, но Спартак и Краснодар с тобой не согласны.
      Иди сначала на Цска по второму разу потренируйся.

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 октября 2018, 02:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Над свинами обязательно надобно!!!

      -4
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