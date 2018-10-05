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  • «Химки» прописали в контракте Рязанцева штраф за курение вейпа, кальяна и сигарет

«Химки» прописали в контракте Рязанцева штраф за курение вейпа, кальяна и сигарет

5 октября 2018, 14:11
17

Стали известны некоторые интересные подробности контракта полузащитника Александра Рязанцева с «Химками».

По информации телеграм-канала «Мутко против», подмосковный клуб прописал в договоре футболиста штрафы за курение вейпа, кальяна и сигарет.

«Один из самых странных спортивных контрактов России – в руках у футболиста «Химок» Александра Рязанцева. Саша, похоже, настолько упорот, что ему прямо в договоре запретили вейпить на стадионе и приходить на тренировку с кальяном.

Если Рязанцев все же не удержится и задымит рядом с футбольным полем, его сразу же оштрафуют на 30 процентов премии – это 60 тысяч рублей. Кстати сигареты тоже прописаны – в другом пункте контракта. Их курить нельзя вообще нигде.

С другой стороны, зачем Александру вейп, когда есть «Охота Крепкое»?» – сообщает «Мутко против».

Рязанцев перешел в «Химки» 14 сентября.

Источник: Telegram
Россия. ФНЛ Химки Рязанцев Александр
Комментарии (17)
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VGreen
1538738031
С другой стороны, зачем Александру вейп, когда есть «Охота Крепкое»?» глупый вопрос! как раз и охота курнуть, когда выпьешь!
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MaxRnD
1538739283
Пожалело руководство парня и хоть канабис курить не запретило )) Яд в кальяне, рупь в кармане, остальное всё в тумане )) PS Автогол Химкам в Кубке О-о-о-о-о !!! В дурмане что ль ?!
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Freyk
1538739783
Ну хоть за пирожки штраф не прописали.)
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xkixerx
1538739948
Эх Санька Санька..... до сих пор тот гол "сине-гранатовым" перед глазами стоит......А щас химки..... и "охота крепкое" :(((
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Т34
1538740730
Запрет на секс не вписали? Если не вписали, то можно отрываться, везде, даже на скамейке запасных.
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kotmyshka
1538741976
Ноу смокинг, ноу выпинг!
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Grey33
1538743464
"Охота крепкое" без сигареты пить невозможно - проблюёшься, особенно с утра.
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САДЫЧОК
1538745449
Жаль! хороший мог бы быть игрок ! Но из за личной дисциплины-грошь цена такому футболистику !
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порт
1538751484
«Уже слышал о том, что меня назвали безбожным курильщиком. Я вообще не курю ни сигареты, ни кальян, ни вейп. Поэтому я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Контракт можно составить какой угодно, но я таких пунктов не видел. Это, конечно, абсурдная ситуация. Похоже, что тот, кто опубликовал это сообщение, просто обкурился и решил написать что-то мифическое», – сказал Рязанцев в интервью «Матч ТВ»
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zigbert
1538827540
Вышел видимо из доверия.
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