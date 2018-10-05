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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Химки» прописали в контракте Рязанцева штраф за курение вейпа, кальяна и сигарет

    Стали известны некоторые интересные подробности контракта полузащитника Александра Рязанцева с «Химками».

    По информации телеграм-канала «Мутко против», подмосковный клуб прописал в договоре футболиста штрафы за курение вейпа, кальяна и сигарет.

    «Один из самых странных спортивных контрактов России – в руках у футболиста «Химок» Александра Рязанцева. Саша, похоже, настолько упорот, что ему прямо в договоре запретили вейпить на стадионе и приходить на тренировку с кальяном.

    Если Рязанцев все же не удержится и задымит рядом с футбольным полем, его сразу же оштрафуют на 30 процентов премии – это 60 тысяч рублей. Кстати сигареты тоже прописаны – в другом пункте контракта. Их курить нельзя вообще нигде.

    С другой стороны, зачем Александру вейп, когда есть «Охота Крепкое»?» – сообщает «Мутко против».

    Рязанцев перешел в «Химки» 14 сентября.

    Источник: Telegram

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    05.10.2018 14:11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 15:05

      Вышел видимо из доверия.

      3
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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 6 октября 2018, 12:30

      Такое нужно прописать в контракте каждого российского футболиста. И тогда клубы могут неплохо сэкономить на зарплатах игрокам

      0
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      Рейтинг: +6325

      порт 5 октября 2018, 17:58

      «Уже слышал о том, что меня назвали безбожным курильщиком. Я вообще не курю ни сигареты, ни кальян, ни вейп. Поэтому я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Контракт можно составить какой угодно, но я таких пунктов не видел. Это, конечно, абсурдная ситуация. Похоже, что тот, кто опубликовал это сообщение, просто обкурился и решил написать что-то мифическое», – сказал Рязанцев в интервью «Матч ТВ»

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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 октября 2018, 17:44

      Ну и чего там странного в этом контракте? Пить и курить надо всем профессиональным спортсменам запретить. Тем более, что век их не так долог. А потом, когда карьеру закончат пусть хоть обкурятся и упьются, впереди ещё вся основная жизнь. 10-15 лет можно и потерпеть без этого.
      Потому-то наших игроков и не хватает на всю игру, к концу второго тайма жалко на них смотреть. Поэтому и темп такой невысокий в РПЛ. После игры сразу в бары, рестораны оттянутся и забыться.

      0
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 5 октября 2018, 16:17

      Жаль! хороший мог бы быть игрок ! Но из за личной дисциплины-грошь цена такому футболистику !

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 октября 2018, 15:44

      "Охота крепкое" без сигареты пить невозможно - проблюёшься, особенно с утра.

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 5 октября 2018, 15:19

      Ноу смокинг, ноу выпинг!

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      Рейтинг: +5072

      Т34 5 октября 2018, 14:58

      Запрет на секс не вписали? Если не вписали, то можно отрываться, везде, даже на скамейке запасных.

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      Рейтинг: +895

      xkixerx 5 октября 2018, 14:45

      Эх Санька Санька..... до сих пор тот гол "сине-гранатовым" перед глазами стоит......А щас химки..... и "охота крепкое" :(((

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 5 октября 2018, 14:43

      Ну хоть за пирожки штраф не прописали.)

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