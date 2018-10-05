«Химки» прописали в контракте Рязанцева штраф за курение вейпа, кальяна и сигарет

Стали известны некоторые интересные подробности контракта полузащитника Александра Рязанцева с «Химками».

По информации телеграм-канала «Мутко против», подмосковный клуб прописал в договоре футболиста штрафы за курение вейпа, кальяна и сигарет.

«Один из самых странных спортивных контрактов России – в руках у футболиста «Химок» Александра Рязанцева. Саша, похоже, настолько упорот, что ему прямо в договоре запретили вейпить на стадионе и приходить на тренировку с кальяном.

Если Рязанцев все же не удержится и задымит рядом с футбольным полем, его сразу же оштрафуют на 30 процентов премии – это 60 тысяч рублей. Кстати сигареты тоже прописаны – в другом пункте контракта. Их курить нельзя вообще нигде.

С другой стороны, зачем Александру вейп, когда есть «Охота Крепкое»?» – сообщает «Мутко против».

Рязанцев перешел в «Химки» 14 сентября.